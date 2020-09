​Marcos Reos, juventud y ambición para la línea exterior del CEB Llíria

Rakuten TV estrena su nuevo documental exclusivo, Anything is Possible, que narra el ascenso de la estrella de la NBA Serge Ibaka ​Al crecer en el Congo, las posibilidades de Ibaka de convertirse en un jugador estrella de la NBA eran escasas, pero a través del talento, la determinación, la perseverancia y la confianza en sí mismo, logró sus objetivos