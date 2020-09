En este Agosto anómalo del COVID-19 de tanto en tanto nos llega una alegría a casa. En este caso ha sido un libro, ese “Al tall al tall” que, magníficamente editado, recoge los artículos escritos por Jesús Puig en las páginas de Opinión del diario líder en tirada en el País Valencià, Levante-EMV, durante los años tres últimos años. Y aunque una de las ventajas que tiene la lectura de este libro del colega y amigo Jesús Puig es que se abra por la página que se abra su lectura será amena e instructiva, yo lo comencé a leer por el artículo titulado “Un any més. O menys “publicado el 3 de Enero del 2017 y finalicé la lectura por el que lleva como titular “Pròposits i desitjos” publicado el último día del año 2019. Entre uno y otro 155 artículos más que, para mí, han supuesto disfrutar, de nuevo, con su lectura pues ya los había leído con anterioridad en las páginas del periódico. Aunque ahora su relectura me ha hecho meditar más y mejor sobre lo escrito por Jesús Puig, ya que, con el paso del tiempo y el caminar del efímero papel de la prensa diaria a la hoja perenne del libro sus reflexiones han ganado perspectiva.



Para muchos valencianos Jesús Puig es el alcalde que, después de las primeras elecciones democráticas, después de largos años de dictadura, encabezó la solicitud de autogobierno para el País Valencià por parte de un grupo de alcaldes surgidos de las elecciones celebradas en abril de 1979, y también el encierro de 60 alcaldes valencianos en Quart de Poblet en protesta por la impunidad con la que la extrema derecha se movía por tierras valencianas. No les haré spoiler de lo que sucedió, lean el artículo “3 d’abril” en la página 130 de “Al tall al tall”.



Jesús Puig fue profesor de Psicología e inspector de educación. Alcalde de su pueblo, y el primer alcalde que adecuó el nombre de la población a la toponimia valenciana devolviéndole el nombre original de La Font d’en Carròs. Y desde hace muchos años viene colaborando en prensa, habiendo publicado sus columnas en medios como Las Provincias, El País, València Semanal, o el Poble Valencià. Ahora publica una columna semanal bajo el epígrafe de “Al tall al tall” en las páginas de opinión de Levante-EMV. Tanto en las trincheras periodísticas como en las políticas hemos coincidido a lo largo de los años.



El libro está prologado por quien fue el primer presidente autonómico del País Valencià. Josep Lluís Albinyana ha escrito un prologo en el que nos indica que el autor del libro se explica mejor que un profeta del Antiguo o del Nuevo Testamento, Destaca que Jesús Puig es un “artífice de un estilo preciso y directo” Y que, como ocurre cuando hay que resumir lo que se quiere decir en las 500 palabras de una columna de opinión hay que ir directo al grano sin perder el tiempo en la paja. Compara este libro con los “Epigramas” de Marcial y el “Diccionari per ociosos” y “Consells, proverbis i insolències” de Joan Fuster porque tanto cualquiera de estos libros como el de Jesús Puig pueden ser abiertos por cualquier página para que el lector disfrute con su lectura.



Lean este “Al tall al tall”, título que significa que hay que ponerse serios en el trabajo, lean y disfruten, lean abriendo el libro por cualquiera de sus páginas porque, como dice el President Albinyana en su prologo, la perspectiva del autor en nuestra perspectiva. A mí, como espero que sea para el resto de lectores, su lectura me ha servido para evocar hechos ocurridos, principalmente en el ámbito político del País Valencià, que la inmediatez de la noticia y el artículo diario o semanal llevan rápidamente al olvido. El mazo de Jesús Puig golpea con sabiduría, conocimiento y un punto de ironía a esos políticos que han llegado a la política para medrar en propio beneficio, a esos a los que importa poco el bienestar de quienes les alzaron al poder, a esos que cada día intentan engañarnos. Tampoco la Justicia sale bien parada en algunos de sus escritos, y es que en estos tiempos decir justicia española es un tremendo oxímoron. Y todo aderezado con música y letra de tangos, a Puig le sale la vena de sus ancestros argentinos, y citas, donde aparecen el Marx, hoy humorístico, Karl, y el Marx más serio, Groucho. Sin olvidar a Borges.



Y termino con las mismas palabras con las que el President Albinyana finaliza su prologo, y que, con su permiso, también hago mías “Gràcies, Jesús Puig, enhorabona i benvingut aquest llibre.Que no pares i per molts anys” (Gracias, Jesús Puig, enhorabuena i bienvenido este libro. Que no pares y por muchos años”. Felicitaciones también para Josep Basset, diseñador de la portada y contraportada, y a la persona editora de este pequeño tesoro en el que si el contenido es magnífico el continente no le va a la zaga.