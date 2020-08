Trading con el Índice Dax: el periodo de recuperación esta tardando Lo mejor es esperar esta semana que se conocerán por fin las cifras definitivas del crecimiento del PIB en el segundo trimestre Redacción Siglo XXI

lunes, 31 de agosto de 2020, 09:07 h (CET) Este importante índice alemán se encuentra en estos momentos en una encrucijada. A las puertas de neutralizar las pérdidas que han ocurrido este año, el Dax https://es.investing.com/indices/germany-30 está a la espera de que sean confirmados los datos de crecimiento alemán para de esta manera afrontar los últimos meses del año que están cargados de dudas ante la avanzada segunda ola de Covid-19 y el impacto que ha tenido en la economía.



El pasado lunes el DAX estrena componente. O mejor dicho, sustituye a la insolvente www.wirecard.com la cual se ha convertido en una infamia bursátil, siendo la primera empresa que se fue a la quiebra en la historia del indicador.



Más allá de su imagen, el DAX cuenta con una variedad más amplia de problemas a su alrededor. Sin embargo, no hay dudas de que este ha sido y sigue siendo el indicador que menos ha sido golpeado por la crisis, pero parece que las preocupaciones simplemente no vienen solas.



Mientras, en lo que va de semana los expertos del brókers multiactivos https://www.liteforex.es/ anticipan que Bundesbank, en su boletín ménsual presentara un rebote significativo de la economía alemana, por debajo de los niveles del periodo pre-crisis en el auge del PIB. Esto, ya que las restricciones de los viajes, pero también en el empleo han disminuido el optimismo sobre el nivel de mejoría económica en "V".



¿Qué dicen las gráficas? Se pudo observar que en su grafica de cotización el valor apenas ha presentado pequeñas pérdidas cercanas al 1% en la semana precedente, y de la mitad en el mes pasado, sin presentar grandes movimientos. Esto se contrapone en gran medida al acumulado trimestral, después de lo peor de la pandemia, logrando una mejora del 15% y ese 3,65% que cae dicho activo el pasado mes de enero.



Lo mejor es esperar esta semana que se conocerán por fin las cifras definitivas del crecimiento del PIB en el segundo trimestre, contando con los datos iniciales de caída en recesión y cerca de un 10% de crecimiento en el dato previo, los cuales nos indicarán como se las empresas van en un importante proceso de recuperación.



De momento, expertos del mercado consideran que el ritmo de recuperación no es tan rápido como se tenía previsto, esto es debido a los nuevos casos de Covid-19 en verano. Y es que parece que la segunda ola de Covid-19 se está adelantando y se encuentra a la espera de lo que pueda suceder en otoño impactando en la recuperación del mercado.



