Amazon Prime Video ha compartido hoy el teaser trailer y el póster de la nueva docuserie española Amazon Original, El Desafío: ETA. Esta nueva producción, que se estrenará a nivel mundial este otoño, narra la historia de la banda terrorista ETA desde su primer asesinato en 1968 hasta su disolución en 2018, así como la lucha del Gobierno español y la Guardia Civil contra ella. La producción traza un sobrecogedor recorrido histórico sin precedentes que incluye testimonios inéditos de rostros clave e imágenes nunca antes vistas.



Contada por personajes reales en primera persona, El Desafío: ETA es una serie documental que incluye extensas entrevistas con cuatro expresidentes del Gobierno -Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, que se enfrentaron política y policialmente a la organización terrorista. También aportan su perspectiva los exlehendakaris, Garaikoetxea y Ardanza, el que fuera Jefe de la Casa Real, Fernando Almansa, así como periodistas, altos mandos de la Guardia Civil, incluyendo a Manuel Sánchez Corbi, y antiguos miembros de ETA. Estos testimonios narran sus operaciones más difíciles y arriesgadas para neutralizar los sucesivos comandos de una organización que causó más de 800 muertes.



El Desafío: ETA es una producción de Cuerdos de Atar dirigida por Hugo Stuven y que cuenta con Luis Velo y Guillermo Gómez como productores ejecutivos. La serie documental se estrenará el próximo otoño en exclusiva en Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.



El Desafío: ETA se unirá a las miles de series y películas disponibles en el catálogo de Prime Video, incluyendo otras series originales españolas como El Corazón de Sergio Ramos y Six Dreams, así como los próximos lanzamientos El Cid, La Templanza y Un Asunto Privado. También se une a series Amazon Originals aclamadas por la crítica, como las ganadoras del Premio Emmy Fleabag y The Marvelous Mrs. Maisel, Tom Clancy’s Jack Ryan, Hunters, The Boys, Homecoming, Hanna, Good Omens y Carnival Row, así como a los contenidos exclusivos bajo licencia, todos ellos disponibles en más de 240 países y territorios de todo el mundo.