Mejora tus recetas con opciones saludables como el aceite de cannabis

martes, 25 de agosto de 2020, 09:34 h (CET) Si todavía no conoces el aceite de Cannabis o estás iniciándote en el mundo de la alimentación sana, seguramente estarás buscando cambiar muchos hábitos en la cocina, y uno de ellos debería ser el hecho de cocinar con aceite. Este tipo de grasa es muy importante en nuestra cocina, no solo porque nos facilita la cocción de algunos alimentos, sino porque, dependiendo de la variedad, aporta un sabor único.



El novedoso aceite de Cannabis ha llegado a nuestras cocinas

El aceite de Cannabis conocido como Canabidiol, puede ser uno de nuestros grandes aliados en la cocina. Las ventajas de cocinar con aceite de Cannabis al igual que sus propiedades, lo hacen una alternativa de aceite de cocina saludable y versátil.

Puedes cocinar con aceite de Cannabis al preparar tus ensaladas favoritas, batidos, o preparaciones calientes una vez terminadas, como pueden ser pescados, carnes, cafés, infusiones o tés. De igual forma, acompañado de grasas saludables como el coco, aguacate o yogurt, facilitarás que tu organismo lo absorba mejor y aproveche sus propiedades al máximo.



Ante tanta oferta en el mercado, debemos saber que no todos los aceites que nos venden son adecuados para nuestra salud. Consumir un aceite saludable nos brinda una capa protectora de nuestros órganos, además de garantizarnos un buen aporte de energía, absorción de nutrientes y formación de hormonas que regulan el funcionamiento de nuestro organismo. Por esta razón, queremos contarte todo sobre las mejores alternativas de aceites para cocinar.



¿Cómo saber si un aceite es saludable?

Uno de los principales problemas al comprar aceites vegetales es su grado de refinamiento y concentración de grasas saturadas, perjudiciales para nuestra salud . La cuestión no es solo dejar de comprarlos para cocinar, ya que indirectamente los seguimos consumiendo al estar presentes en la mayoría de los productos procesados que nos venden en los supermercados.



Por ende, el primer paso para acercarte a una alimentación más sana es reducir al máximo el consumo de alimentos procesados. Para saber si un aceite es saludable debes fijarte en el grado de acidez; mientras sea menor, más saludable es.



Asimismo, debes escoger aquellos que aporten la mínima cantidad de Ácidos Grasos Saturados (AGS), ya que este componente aumenta el colesterol en sangre. Una opción con mayor cantidad de Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGM) será mejor para nuestra salud, como es el caso del aceite de Cannabis.



Las alternativas más sanas en aceites de cocina

Tomando en cuenta la composición y forma de producción de los aceites, podemos afirmar que las opciones más sanas para cocinar son:



Para freír, asar o saltear: Aceite de Oliva extra virgen. Aceite de Girasol alto oleico. Aceite de Cacahuete.



Para aderezos, macerados o patés y cocciones a temperaturas suaves: Aceite de Sésamo. Aceite de Soja. Aceite de Arroz. Aceite de Canola.



Para preparaciones frescas, batidos o como complemento nutricional: Aceite de Lino. Aceite de Cáñamo. Aceite de Aguacate. Aceite de Cannabis.



