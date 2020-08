Presentación en el Festival de Cine de Málaga de “Retrato de un artista siempre adolescente” Un documental sobre la figura del cineasta cubano Julio García Espinosa Redacción Siglo XXI

El Festival de Cine de Málaga estrena hoy “Retrato de un artista siempre adolescente (Una historia de cine en Cuba)”, documental sobre la figura del cineasta cubano Julio García Espinosa, producido por el Instituto Cubano del Arte y de la Industria Cinematográfica (ICAIC) con la participación de The Mediapro Studio.



Dirigido por Manuel Herrera, “Retrato de un artista siempre adolescente (Una historia de cine en Cuba)” tiene como eje la vida de García Espinosa, aunque no se trata de una biografía al uso. Nombre emblemático del llamado “nuevo cine latinoamericano”, director de cine, guionista, escritor y activo promotor y dirigente del sector cultural cubano, García Espinosa fue uno de los fundadores del ICAIC y su presidente entre 1983 y 1991. Su filmografía incluye 14 títulos, incluyendo seis largometrajes de ficción y películas documentales, además de colaboraciones como guionista con nombres tan reconocidos de la cinematografía cubana como Tomás Gutiérrez Alea o Humberto Solás.



Como se refleja en el documental, su trayectoria da pie a una amplia reflexión sobre el surgimiento y desarrollo de la cinematografía revolucionaria cubana con sus luchas, contradicciones y enfrentamientos con el pensamiento dogmático, que por momentos parece dominar el espectro político-cultural cubano, y la siempre difícil, arriesgada y necesaria relación entre los funcionarios y los artistas.



La fuente de inspiración cinematográfica de Julio García Espinosa fue el Neorrealismo Italiano. Un hecho esencial cambió su infancia: el éxito obtenido por su padre al diseñar y vender un sofá muy funcional al que denominó Aspacia. Al estilo de las viejas obras del neorrealismo, un narrador nos habla del ámbito familiar de la infancia del protagonista.



Ese narrador, a quien pone voz Fernando Hecheverría, es el sofá Aspacia que nos guía durante todo el documental a veces dialogando, incluso humorísticamente, con el protagonista, al estilo de sus propias obras cinematográficas.



El hilo conductor de la historia lo marcan los testimonios del cineasta, a través de los que conocemos su pensamiento y sus teorías sobre el cine en general y sobre sus películas. “Retrato de una artista siempre adolescente” es un relato en primera persona de su pensamiento artístico-ideológico. Aunque también aparecen los testimonios de otros cineastas, mantiene una estructura narrativa enmarcada en el documental-ensayo, aprovechando algunos elementos narrativos propios del cine de ficción, sin abandonar una fuerte vocación experimental en línea con la obra de García Espinosa.



Director: Manuel Herrera / Productores: Santiago Llapur, Dolores Calviño/ Productoras: ICAIC, The Mediapro Studio / Guión: Manuel Herrera / Fotografía: Claudia Remedios / Música: Juan Antonio Layva, Magda Rosa Galván/ Montaje: Rodolfo Barros / Reparto: Fernando Hechevarría (Narrador)



Julio García Espinosa (1926 – 2016), debutó tras la cámara en 1955 con el cortometraje "El Mégano", considerado el antecedente del nuevo cine cubano. En 1959 fue nombrado jefe de la sección de cine de la Dirección de Cultura del Ejército Rebelde donde se realizaron los primeros documentales sobre la revolución cubana, incluido "La vivienda", firmado por él mismo. Además de su filmografía, que incluye clásicos como "Las aventuras de Juan Quinquín" o "La inútil muerte de mi socio Manolo", la influencia de García Espinosa se ha dejado sentir a través de decenas de ensayos publicados sobre el cine y la cultura, títulos como "Los cuatro medios de comunicación son tres: cine y TV", "Lo nuevo en el Nuevo cine latinoamericano", "El destino del cine" y especialmente el manifiesto "Por un cine imperfecto", todos ellos con amplia repercusión no sólo en Cuba sino a nivel internacional y libros de obligada consulta en las escuelas de cine. Además de fundador y posteriormente presidente del ICAIC, fue viceministro de Cultura entre 1982 y 1990, período durante el que también dirigió el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Además, fue miembro Fundador del Comité de Cineastas de América Latina y miembro de la Academia de Cine de España. En 2004 recibió el Premio Nacional de Cine de Cuba por su trayectoria y entre 2004 y 2007 dirigió la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños.

