La venta de libros de segunda mano aumenta un 186% con motivo de la vuelta al cole Solo en el mes de septiembre se prevé alcanzar un volumen de ventas de más 690 mil euros Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 21 de agosto de 2020, 09:54 h (CET) El inicio de las clases es inminente y aunque este año ‘la vuelta al cole’ viene condicionada por las medidas de seguridad que están implementando los centros educativos con motivo de la crisis sanitaria, como todos los veranos, las familias preparan el material escolar para el inicio del nuevo curso. Según datos de Milanuncios, los meses previos al inicio de las clases la venta de libros de segunda mano aumenta un 186% en nuestro país. En los últimos doce meses, este mercado ha alcanzado un valor de más de 2,4 millones de euros y se prevé que sólo en septiembre se superen los 690 mil euros de valor mensual.



En el mercado de segunda mano en España, el precio medio de los libros de texto se sitúa en los 17,9 euros, siendo más caros los de cursos de la ESO en comparación con los de Primaria y Bachillerato. En cuanto al volumen de ventas, al año se ponen en venta en la plataforma Milanuncios más de 140.000 libros de texto para que sean reutilizados, de los cuales 100.000 se venden entre julio y septiembre.



La compraventa de libros de texto de segunda mano supone grandes ventajas para el ahorro de las familias y el cuidado del medio ambiente. Preparar a los niños para la vuelta al cole supone un gran desembolso y en el mercado de segunda mano pueden encontrar la oportunidad de recuperar una parte del dinero invertido poniéndolos a la venta o ahorrando una parte del dinero que supone comprar los del nuevo curso.



En este sentido, el gasto medio por hogar destinado a la enseñanza incrementa cada año. De hecho, en 2019 esta inversión fue de 481 euros, un 4,3% más con respecto a 20181, por lo que este mercado se presenta como una gran opción de ahorro. Además, la economía circular, a través de la compraventa de libros de segunda mano, tiene un impacto positivo en el medio ambiente. Según el estudio ‘‘El efecto medioambiental de la segunda mano” elaborado por Milanuncios, la compraventa de libros de segunda mano en 2019 ahorró 21,1 toneladas de emisiones de CO2.



Andalucía, Madrid y Canarias las que más volumen de ventas registran

Por comunidades autónomas, Andalucía supera este año al resto en cuanto a volumen de ventas de libros de texto de segunda mano registrado en el último año con 467.652 euros. Le siguen Madrid con 410.872 euros y las Islas Canarias con 364.587 euros. En el lado opuesto se sitúan Navarra (16.641 euros), Cantabria (40.953 euros) y La Rioja (43.712 euros).



Respecto al precio medio de estos libros de texto existen diferencias por comunidades, Castilla La Mancha presenta el coste más elevado con 24,4 euros, casi diez euros de diferencia con respecto a la comunidad con el precio medio más bajo que es Aragón con 15 euros.



Recomendaciones de desinfección

Para el inicio del curso los centros están tomando las medidas de seguridad indicadas para acondicionar los espacios ante la crisis del COVID-19. Respecto a la desinfección de los libros usados, según un estudio realizado por la American Libraries Magazine, una cuarentena es lo más eficaz para acabar con el coronavirus en los libros. Por este motivo, la mejor medida de prevención al comprar libros previamente usados es depositarlos en un lugar apartado y separado durante al menos 14 días. Un informe de Sanidad apunta que el virus puede durar unas tres horas en superficie de papel a 22ºC y 60% de humedad.



"Aunque estemos ante un verano atípico debido a la crisis sanitaria, como cada año durante las semanas previas a septiembre las familias preparan todo lo necesario para el nuevo curso de los más pequeños. El gasto de libros conlleva un gran esfuerzo económico en las familias y es por ello que cada vez más españoles recurren al mercado de segunda mano para hacerse con ellos", declara Magalí Rey, portavoz de Milanuncios. "Además, la compraventa de libros de segunda mano tiene beneficios notables en el medio ambiente, ya que incentivamos la economía circular, con el ahorro de emisiones que ello conlleva".

