Comienza el rodaje de la nueva temporada de “Los hombres de Paco”, que completa su reparto

Una década después de la emisión del último capítulo, vuelven “Los hombres de Paco”. La exitosa serie de Antena 3, que se convirtió en todo un fenómeno entre los espectadores alcanzando los 117 capítulos y un total de nueve temporadas, acaba de arrancar sus grabaciones que se extenderán durante los próximos meses, bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria.



Manteniendo la esencia de la serie y tan en forma como siempre, esta nueva etapa arrancará con Paco y Mariano enfrentándose a otro de sus casos surrealistas, ni más ni menos que el tráfico ilegal de armas radioactivas.



Un elenco que vuelven a encabezar los míticos actores que ya se pusieron en la piel de aquellos policías de barrio entrañables y desastrosos que se hicieron un hueco en el corazón del público.

Paco Tous, Pepón Nieto, Carlos Santos, Neus Sanz, Amparo Larrañaga, Amaia Sagasti y Juan Grandinetti protagonizan esta nueva entrega, que también contará con la participación de Hugo Silva, Michelle Jenner y Adriana Ozores.



Producida por ATRESMEDIA TV en colaboración con Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO), la nueva etapa de la serie de Antena 3 también estará disponible en ATRESplayer PREMIUM, la plataforma de pago de ATRESMEDIA. “Los hombres de Paco” cuenta con Montse García, Marc Cistaré (que ya fue guionista y coproductor ejecutivo en la anterior etapa) y Javier Pons como productores ejecutivos. Lucía Alonso-Allende es coproductora ejecutiva. José Javier Reguilón, Abraham Sastre y Tom Fernández se pondrán al frente del guion.



Así vuelven “Los hombres de Paco”

Esta nueva temporada mantiene el espíritu que hizo grande a “Los hombres de Paco”: su humor, su forma de entender la amistad, el amor, y el afán de justicia; pero adaptados a los nuevos tiempos. Porque han pasado diez años y muchas cosas han cambiado, pero no su esencia. La vuelta de los Pacos no va a defraudar a los viejos seguidores de la serie, pero también enganchará a nuevos espectadores.



Paco Miranda es más viejo, más sabio y aún más testarudo. Ha crecido como persona y a su alrededor todo está cambiando. Pero es un superviviente nato y sabrá enfrentarse a cualquier reto. Eso sí, siempre con la ayuda de sus amigos. “Los hombres de Paco” vuelven renovados, modernos, pero conservando su espíritu. Se van a adaptar a los nuevos tiempos, aunque sea a cabezazos.



Una primera etapa marcada por el éxito

Antena 3 estrenó “Los hombres de Paco” en octubre de 2005. Convertida en un éxito de la ficción televisiva desde su inicio, la serie alcanzó los 117 capítulos y las nueve temporadas, llegando a su final en mayo del año 2010.

La premisa de “Los hombres de Paco” atrajo desde el principio a millones de espectadores durante sus cinco años de emisión. La serie promedió a lo largo de sus más de cien capítulos un 19,1 % de cuota de pantalla y un total de 3,2 millones de espectadores, alcanzando su récord histórico en enero de 2007 cuando congregó a 4.450.000. Y consiguió su mejor dato de share (30,6 %) en la emisión del último episodio de la cuarta temporada.



La ficción marcó una época, asumiendo riesgos y rompiendo con los rasgos tradicionales de las series policiacas. Paco y sus hombres de la comisaría de San Antonio se convirtieron en los policías más queridos de la televisión gracias a unas tramas que aunaban comedia, suspense, acción y amor. Junto a sus inseparables Lucas y Mariano, estos policías de barrio se hicieron famosos por su caos y despiste, pero también por el empeño que ponían en resolver cada caso.