Estas son las multas por no usar mascarilla en Europa Las ciudades más benévolas son Dublín, Luxemburgo, Viena y Berlín Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 20 de agosto de 2020, 09:33 h (CET) El uso de mascarillas en el transporte público o en lugares cerrados es una obligación en todo el mundo y quienes incumplan esta medida serán sancionados.



Las multas más caras se imponen en Roma y en Bruselas

En Roma, los habitantes y turistas que no usen mascarilla en lugares cerrados o en el transporte público pagarán la multa más cara en Europa. Las autoridades pueden castigarlos con sanciones que van desde 400 hasta 3000 euros.



Un poco más al norte, en Bruselas, las autoridades pueden penalizar el mal uso de la mascarilla con una multa de un mínimo de 250 euros. El tercer puesto del ranking lo ocupan Atenas y Sofía, ambas con sanciones de 150 euros.



Las ciudades más relajadas: Dublín, Luxemburgo, Viena y Berlín

En Dublín, las autoridades han adoptado medidas menos drásticas y solo imponen multas de 25 euros por no usar la mascarilla. Eso sí, en caso de repetir la falta, el precio sube: 50 euros la segunda vez y 100 euros la tercera. En Luxemburgo, inicialmente las sanciones también son de 25 euros. En Berlín y Viena también se imponen multas relativamente bajas. En ambas capitales, no llevar la mascarilla puesta en lugares cerrados o transportes públicos se castiga con sanciones que van desde los 50 euros. Esta cifra es menor que en España, donde las multas son de 100 euros. La multa media entre todas las ciudades analizadas es de 127 euros. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.