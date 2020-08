El Real Madrid piensa en la próxima temporada

Puede decirse que el Real Madrid ha cumplido esta temporada satisfactoriamente obteniendo un título de Liga con un mérito increíble. Con el equipo de siempre sin Bale ni Hazard y con lo justo en el banquillo ha sido capaz de remontar al Barcelona y hacerse con un título que será recordado por ser la Liga del Covid.



Este título puede definirse como una verdadera hazaña a tenor del equipo que ha tenido, sin grandes incorporaciones, Zidane ha sabido hacer lo mejor que sabe gestionar un grupo sin fisuras y convencido para lograr objetivos.



A pesar de esto, la eliminación de la Champions no por esperada ha sido menos dolorosa. El Real Madrid debe luchar por todos los títulos y cualquier eliminación y más en Champions siempre hace correr viejos rumores y críticas.



Zidane lo tiene claro y sabe que el éxito en el fútbol pasa por tener un equipo motivado y cohesionado, donde cada jugador sepa su rol en el equipo. Esto que en teoría parece muy fácil y al alcance de todos los entrenadores, el entrenador galo lo borda siendo su receta del éxito.



Para la próxima temporada no pide nada, de hecho se ha dejado caer que el conjunto merengue no va a fichar nadie pero si recuperar cedidos de buen nivel. Está claro que si recuperan a Ødegaard o Ceballos va a tener un medio campo de lujo.



Probablemente necesitará recuperar al mejor Hazard, si es capaz de hacer esto tendrá mejor equipo que la anterior temporada. Habrá que contar también con aquellos jugadores que vayan a dejar a disciplina blanca. Lucas Vázquez un jugador en el que Zidane confía puede hacer las maletas y marcharse a Nápoles. Sería una gran pérdida para el vestuario.



Lo que está claro es que el Real Madrid necesita reforzarse, el esperado Mbappé no se le espera hasta el verano del 2021, y eso no está todavía asegurado. Aunque en el caso de Hazard se esperaron años hasta llegar al momento adecuado.



De momento no suena ningún jugador, el Covid no está ayudando nada a las arcas de los clubes aunque sean grandes y eso puede afectar para tener el líquido suficiente para acometer un buen fichaje.



De momento, estamos en el periodo vacacional y con el Covid empeorando no se sabe cuándo se podrá comenzar la nueva liga. Después de lo sucedido en 2 división, un positivo en la competición podría ser un desastre de grandes proporciones. Por lo tanto, queda esperar todo tipo de movimiento del equipo del Real Madrid, de momento actual campeón de la Liga no tiene prisa por mostrar sus cartas, primero deberá finalizar la Champions ara ver en que queda todo esto y si es posible disfrutar de un periodo de fichajes normal que a todos nos gusta ver los movimientos.