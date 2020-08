Amazon Prime Video ha anunciado hoy la fecha de estreno y el tráiler oficial de la nueva producción Amazon Exclusive, "Fernando". Un retrato único del bicampeón mundial de Fórmula 1 y una de las estrellas del deporte más exitosas y populares de España, Fernando Alonso, quien recientemente ha anunciado su esperado regreso a la próxima temporada de Fórmula 1. Esta docuserie se estrenará en exclusiva en Amazon Prime Video el próximo 25 de septiembre en más de 240 países y territorios de todo el mundo.



La excepcional producción consta de 5 episodios y muestra la pasión de Alonso por competir al más alto nivel y su absoluta determinación por ganar. Documentando el pasado año, desde su participación en los circuitos más importantes como las 500 millas de Indianápolis, las 24 Horas de Le Mans para terminar en su primera salida en el Rally de Dakar en enero, "Fernando" da acceso a los seguidores del campeón de la Fórmula 1. En la docuserie también participa el círculo más cercano de Alonso, incluyendo a su manager Luis García Abad, su hermana Lorena Alonso, su pareja Linda Morselli y su amigo Carlos Sainz, quienes ayudan a desvelar al hombre detrás del campeón.



“'Fernando' ha sido un reto más en mi carrera, un compromiso conmigo mismo y con el público para mostrar el trabajo, sacrificio y la enorme exigencia que supone la competición de primer nivel, algo que no suele trascender más allá de los circuitos”, ha expresado Fernando Alonso. “Sólo dos empresas con la experiencia de The Mediapro Studio y Amazon Prime Video podrían hacerlo posible con una poderosa narración y un alcance global”.



“Fernando Alonso es un deportista increíblemente talentoso que sigue subiendo el listón en la industria de las carreras automovilísticas y está viviendo actualmente uno de los momentos más importantes de su carrera”, ha declarado Ricardo Cabornero, Head of Prime Video Content, Spain. “No podríamos estar más felices de poder ofrecer a nuestros miembros Prime una mirada desde dentro a la desafiante carrera y vida de este ídolo y seguir así construyendo nuestra oferta de contenido de calidad con docuseries deportivas en Prime Video”.



“Hemos dado un paso más en el género del documental deportivo en la televisión para ofrecer el retrato más veraz, cercano y auténtico que se haya hecho hasta la fecha sobre Fernando Alonso”, ha dicho Laura Fernández Espeso, Directora Corporativa y de Televisión de The Mediapro Studio. “Estamos muy agradecidos por la accesibilidad de Fernando Alonso, y de que Amazon Prime Video vuelva a ser nuestro compañero de viaje para mostrárselo a una audiencia global”, ha añadido Javier Méndez, Director de Contenido de TMS.



"Fernando" está producida por The Mediapro Studio y cuenta con Laura Fernández Espeso, Javier Méndez y Bernat Elías como productores ejecutivos. "Fernando" se unirá a la gran selección de contenido de deporte disponible en Amazon Prime Video, incluyendo la serie original de Amazon "El Corazón de Sergio Ramos", "Six Dreams" y "Todo o nada", así como los próximos lanzamientos que incluyen la docuserie de Carolina Marin, "Six Dreams 2"; "La Leyenda de Sergio Ramos"; y el documental que retrata la carrera del reconocido futbolista Fernando Torres.