La nueva normalidad encarece la vuelta al cole un 53 % Una vuelta a las aulas semipresencial dispararía el coste medio a más de 600€ por niño Redacción Siglo XXI

viernes, 14 de agosto de 2020, 09:53 h (CET) Este septiembre viviremos la vuelta al cole más atípica hasta el momento. El regreso a las aulas sigue siendo a día de hoy una incertidumbre, ya que Gobierno y Comunidades Autónomas no se reúnen hasta finales de mes para abordar un plan de acción claro. La situación actual de la pandemia y el incremento de rebrotes diarios en diferentes localidades de España pueden suponer que finalmente se apueste por un sistema mixto que combine la educación presencial y la online. En este contexto post-COVID, el comparador de precios idealo.es analiza como cada año la inversión que supondrá para los padres españoles la vuelta al cole de sus hijos teniendo en cuenta los tres escenarios que actualmente se barajan para el retorno a las clases: educación presencial, semipresencial o desde casa.



Una de las opciones que se baraja para reducir el aforo en las clases es un curso lectivo semipresencial, es decir, que los estudiantes españoles combinen la asistencia al centro escolar con algunas clases desde casa. Esta sería la opción más cara, ya que los escolares necesitarían invertir en los recursos de las clases presenciales más los necesarios para dar clases desde casa. La compra del equipamiento básico para la vuelta al cole (ordenador portátil, libros de texto, calzado deportivo, chándales, ratón, mochila y papelería) asciende a un total de 627 €. En este caso, la vuelta al cole en formato semipresencial sería un 53,31 % más cara que la vuelta al cole tradicional en 2019, y hasta un 71,12 % si comparamos con el año 2018.



El comparador de precios también ha tenido en cuenta los otros dos escenarios de retorno a las aulas que se barajan en función de la pandemia. La educación tradicional, 100 % presencial, supondría de media un gasto de 409 € por niño, incluyendo la compra de artículos como: mochila, material de papelería, calzado deportivo, libros de texto y chándales.



En cambio, si la evolución de la epidemia empeora y los alumnos de España se vieran obligados a estudiar desde sus casas, la inversión que deberán realizar sus progenitores será menor. La educación online tiene de media un coste de unos 348 € ya que solo será necesaria la compra de libros digitales, y los padres podrían ahorrar en partidas como ropa y calzado.



La digitalización un aliado para el bolsillo de los padres

La digitalización de la educación se sigue postulando como una de las mejores maneras para aminorar el impacto en el presupuesto familiar de la vuelta al cole. De hecho, los libros de texto digitales o electrónicos que ya forman parte de las aulas de muchos colegios de España, son un 51,35 % más baratos que los tradicionales libros de texto en formato físico. Tomando como referencia el índice de precios de las editoriales ofrecido para la Comunidad de Madrid, el precio medio de los libros físicos es de 268 € frente a los 130 € de la versión digital. Así, la versión digital sigue perfilándose como una opción de ahorro para los padres, ya que su precio ha descendido un 22 % respecto al año anterior.



Además de los libros, que suponen la partida que requiere una mayor inversión a la hora de planificar el curso escolar, idealo.es observa que la subida de precio más elevada es la de las zapatillas deportivas que se han encarecido en 36,08 % este 2020, pasando de 34 € el año pasado a 47 € este año. Otro de los artículos más demandados durante estos meses, las mochilas escolares, son en cambio el artículo más barato de la lista con un precio medio de 26,40 €, seguido por el chándal con un importe medio de 28 €.



"Este año los padres afrontan la vuelta al cole con muchas incertidumbres y pocas certezas. Seguramente estos tres escenarios que se plantean supongan que este 2020 el desembolso por niño sea más elevado que en ejercicios anteriores" comenta Adrián Amorín, country manager de idealo.es, quien afirma que "la vuelta al cole es uno de los momentos del año que suponen mayor gasto para las familias, por ello desde idealo recomendamos a los padres españoles planificar sus compras y comparar los precios de los productos para asegurarse de obtenerlos al mejor precio".

