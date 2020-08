¿Se puede confiar en las opiniones online?

Las reseñas se han convertido en oro puro (o pesadilla) para las páginas web, ya que pueden suponer la mejor herramienta de venta al menor coste posible, pero existen trolls siempre tratando de corromper esta utilidad tan valiosa, de ahí que las empresas cuiden mucho este espacio de opinión para clientes o potenciales compradores.



En primer lugar hay que tener en cuenta, precisamente, el valor de las reseñas positivas para las páginas web, que pueden suponer el mejor decisor de compra para los usuarios, mientras que las negativas no solo pueden hacer descender las ventas sino llegar a matar un producto o servicio. Pero lo mismo puede suceder si las opiniones no son fiables, por esta razón, se cuida mucho la intrusión de trolls en las opiniones online y se establecen mecanismos para la verificación de las opiniones online.



Son tan importantes que se han instaurado en prácticamente todos los sectores por su alto valor. Esto ha llevado a que incluso el sexo de pago tenga espacio para las opiniones online, es decir, es posible escribir una valoración tras un encuentro con una escort, en lo que sería como el Tripadvisor de las trabajadoras sexuales.



No obstante, si aun así quedan dudas sobre el interés de las páginas web en la veracidad de las reseñas, se pueden tener en cuenta dos aspectos si se quiere tomar la decisión de compra gracias a las opiniones online.



Leer, cuantas más reseñas, mejor: porque esto nos permitirá encontrar patrones que se repiten, es decir, o bien aspectos del producto o servicio que se valoran positivamente o bien, todo lo contrario. Estas son las valoraciones de las que nos debemos fiar porque, además, no se debe olvidar que la opinión es totalmente subjetiva y leer una sola reseña nunca será del todo fiable aunque ésta sea verdadera.



Leer las reseñas escritas por el usuario: cuando no sea posible contrastar los comentarios porque un producto o servicio únicamente tiene una reseña, es aconsejable ver las opiniones que ha escrito ese usuario. Esto nos permitirá ver si es fiable o no.



El fenómeno de las opiniones online es consecuencia, además, del impacto que tienen incluso en el desarrollo y profesionalización de los sectores. En el sector de la hostelería, cada vez vemos un servicio mucho más cuidado y profesional porque las opiniones negativas pueden ser fatales para un negocio. Lo mismo está sucediendo en el mencionado sector del sexo de pago, una actividad sin regular que se está profesionalizando y, en cierto modo autorregulando, gracias a la aplicación de las opiniones online.