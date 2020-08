La oficina en casa, una buena opción en tiempos de coronavirus

Aunque montar una oficina en casa ya era una actitud creciente en España y Europa, con la llegada de la pandemia del coronavirus se ha convertido en muchos casos en una obligación, una forma de reducir el riesgo de contagio sin afectar a la producción



Tener una oficina en casa representa una serie de beneficios y ventajas tanto para el trabajador como para el empresario. Por una parte, el empleado puede disponer más de su tiempo, tener una mayor conciliación familiar, así como un ahorro considerable en gastos de gasolina, comidas… Por parte del empresario, se ha comprobado que el teletrabajo consigue aumentar la producción y disminuye los gastos generales en las oficinas, tanto en el consumo de material para el trabajo como en suministros básicos.



Una oficina casera, que ofrezca todo lo necesario para teletrabajar, es una tendencia generalizada desde hace algunos años, más aún desde que el coronavirus hiciera su aparición y obligara a la cuarentena a todo el país. Una situación que no está lejos de repetirse y que, en cualquier caso, ha venido a demostrar que aporta un beneficio global que incluye al propio planeta, ya que la contaminación derivada del transporte disminuye considerablemente.



Montar la oficina en casa 1. Elegir el lugar

Ya sea para seguir realizando las tareas que antes se llevaban a cabo en las oficinas como para crear o llevar a buen puerto un negocio propio, Ofiprix, la empresa especializada en muebles de oficina, aconseja elegir, en primer lugar, la estancia más apropiada en el hogar.



Este sitio debe ser, preferentemente, el lugar más aislado de la vivienda, donde no lleguen ruidos de la calle y el ajetreo cotidiano familiar tampoco afecte demasiado. Si es posible, se recomienda colocar paredes, puertas… para aumentar la sensación de aislamiento y eliminar distracciones. Si el hogar generalmente está lleno y hay ruido, la televisión o la radio puesta, no son pocos los que se descargan sonidos naturales para escucharlos con audífonos y eliminar esa distracción.



La colocación de la oficina debería recibir luz natural, es muy recomendable que sea la luz del día la que se utilice para trabajar y no luz artificial. Esto, por un lado, mantiene los ritmos circadianos en sintonía con el lugar geográfico y, por otro, la actividad mental crece, siendo más productivo.



Montar la oficina en casa 2. El mobiliario necesario

Es imprescindible tener todo el material necesario para poder teletrabajar y desempeñar correctamente las funciones encomendadas. Para ello son necesarias herramientas como el ordenador, los periféricos (escáner, impresora, fotocopiadora…) y el acceso a internet.



También se suele tener un teléfono, el software útil para el trabajo que se lleva a cabo, material de oficina, como cuadernos, lápices, anotadores, archivadores, agenda… y el mobiliario adecuado para tenerlo todo ordenado, que sea cómodo para trabajar y permita cierta decoración que le otorgue esa personalización que hace que se trabaje mejor.



Los muebles para una oficina pequeña Como norma general, el espacio dedicado a la oficina en casa no poseerá grandes dimensiones, a no ser que la vivienda se haya comprado con la idea de poseer un despacho en el que atender al público.



La realidad, en la mayoría de los casos, es que estas oficinas han aparecido como medio alternativo al trabajo formal, en unas situaciones que nadie esperaba en un principio. Por lo tanto, se han tenido que adaptar a las condiciones de un inmueble pensado para las actividades cotidianas de una familia. Los consejos de ofiprix



Ofiprix, la empresa especializada en el equipamiento de oficinas, aconseja una serie de muebles de oficina que caben en habitaciones pequeñas. En su página web, ofiprix.com, se localiza la mejor selección posible de mobiliario para el teletrabajo desde el hogar, soluciones para montarse una oficina en casa, aunque el espacio disponible sea muy reducido.



En este sentido, hay una serie de elementos que hay que tener muy presentes, pues, aunque los muebles se adapten al entorno, el trabajador debe sentirse cómodo, sobre todo en lo referente a la higiene postural, por lo que la elección de la silla o la altura de la mesa es fundamental.



En ocasiones, un simple tablero puede servir de mesa cuando la habitación es pequeña, pero si está va a soportar peso o diversos elementos, como el ordenador y los periféricos, necesitará de una mesa que lo mantenga todo más estable.



En la tienda online de ofiprix se presentan todo tipo de muebles, con lo que encontrar el que se adapte a las dimensiones de esa oficina casera que se está montando será realmente sencillo.



Aquí se localizan desde mesas de todas las medidas hasta cajoneras con ruedas para colocarlas en un sitio mientras son útiles y en otro cuando no hacen falta, sillas ergonómicas para una perfecta colocación del cuerpo, armarios básicos… En definitiva, un sinfín de los llamados muebles home office que se adaptan a las necesidades del teletrabajo en cualquier circunstancia.