El precio medio del alquiler en España sube un 2,74% frente al año pasado Las mensualidades que presentan algunas capitales son especialmente difíciles de sobrellevar por las economías familiares más afectadas por la crisis sanitaria Redacción Siglo XXI

martes, 11 de agosto de 2020, 09:29 h (CET) Según el informe mensual de precios de alquiler elaborado por pisos.com, la vivienda en alquiler en España tuvo en julio de 2020 una superficie media de 111 metros cuadrados y una renta media mensual de 975 euros. Esta cifra marcó un descenso mensual del -1,52%. En la comparativa interanual subió un 2,74%.



Según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, “las rentas de alquiler en España continúan recortándose, aunque todavía hay localizaciones donde la presión de los precios es muy fuerte”. Las previsiones no son del todo claras para el experto, ya que entran en juego dos variables contrapuestas. “Aunque las mensualidades que presentan algunas capitales son especialmente difíciles de sobrellevar por las economías familiares más afectadas por la crisis sanitaria, lo que podría llevar a un ajuste de las mismas, hay que tener en cuenta que el mercado de arrendamiento va a crecer en número de inquilinos, puesto que muchos compradores están retrasando su decisión ante una situación laboral que podría complicarse”. Por otro lado, Font también apunta hacia el trasvase de alquiler turístico a residencial, “un movimiento que incrementaría la oferta y relajaría la tensión en las rentas”.



Por otro lado, Font se muestra prudente ante la reciente publicación del sistema estatal de índices de referencia, dado que “todavía es pronto para saber qué consecuencias tendrá dentro del mercado”. En este sentido, Font se pronuncia ante los intentos a nivel regional para intervenir esta fórmula de acceso a la vivienda, en concreto, sobre la proposición de ley para limitar el precio del alquiler en Cataluña: “La normativa se ha topado con varios obstáculos para su aprobación en el Parlament, algo que era de esperar, dado que regular un mercado libre es un tema muy delicado”.



Madrid fue la capital más cara y Zamora la más barata El informe mensual de pisos.com reveló que las regiones más caras para vivir de alquiler en julio de 2020 fueron Madrid (1.720 €/mes), Baleares (1.430 €/mes) y Cataluña (1.263 €/mes), mientras que las rentas más económicas se registraron en Extremadura (457 €/mes), Castilla-La Mancha (553 €/mes) y Galicia (579 €/mes). En el último mes, el incremento más llamativo tuvo lugar en La Rioja (2,53%). El mayor ajuste se produjo en Galicia (-4,28%). Respecto al año pasado, Asturias (5,92%) fue la que más subió y Canarias (-8,10%) la que más se rebajó.



En la clasificación de provincias por renta, en julio de 2020 la primera posición fue para Madrid, con 1.720 euros al mes. Le siguieron Barcelona (1.536 €/mes) y Baleares (1.430 €/mes). En el lado opuesto, Teruel cerró la clasificación con 406 euros mensuales. Otras provincias económicas fueron Ciudad Real (420 €/mes) y Lugo (435 €/mes). La provincia que más encareció sus alquileres en el último mes fue Álava (4,54%), mientras que la que más los abarató fue Guadalajara (-7,72%). De un año a otro, la mayor subida registrada fue la de Málaga (10,67%). La renta que más se ajustó fue la de Guadalajara (-9,27%).



En cuanto a capitales de provincia, Madrid fue la más cara para los inquilinos con una renta media de 1.807 euros al mes. Le siguieron Barcelona (1.702 €/mes) y Donostia-San Sebastián (1.367 €/mes). Por el contrario, Zamora fue la más barata con 433 euros de renta mensual. Otras capitales de provincia económicas fueron Ciudad Real (444 €/mes) y Teruel (455 €/mes). Las Palmas de Gran Canaria (4,23%) protagonizó las subidas mensuales, mientras que Tarragona (-9,91%) fue la capital que más se devaluó en este periodo. Frente a julio de 2019, Murcia (7,41%) lideró los incrementos. El recorte más llamativo lo arrojó Las Palmas de Gran Canaria (-9,87%).

