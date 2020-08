Se abre el plazo de solicitud de becas y ayudas al estudio para el curso 2020-21 La reforma del Sistema de Becas y Ayudas supone un incremento del 22% en el presupuesto hasta alcanzar los 1.900 millones de euros para el curso 2020-2021 Redacción Siglo XXI

sábado, 8 de agosto de 2020, 12:53 h (CET) El Boletín Oficial del Estado publica hoy la convocatoria de becas y ayudas al estudio para el curso 2020-21 del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y el Ministerio de Universidades, que entrará en vigor mañana 09 de agosto. La cuantía de estas becas y ayudas aumenta un 22% este curso hasta los 1.900 millones de euros, el mayor incremento en una década. Además, para facilitar la tramitación y asegurarse así de que las ayudas lleguen a quienes más lo necesitan, el MEFP ha creado una nueva web informativa, intuitiva y de fácil acceso, consultable desde cualquier dispositivo electrónico.



El portal (https://www.becaseducacion.gob.es) recoge los tres tipos de becas y ayudas a los que pueden optar los alumnos, cuyo plazo se abre el domingo 09 de agosto. Cada tipo dispone de un apartado informativo: las becas de FP, Bachillerato y otros estudios no universitarios; las becas universitarias y las ayudas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativa, incluido el alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Para cada una de estas becas y ayudas, detalla los requisitos, los plazos, las cuantías y cómo realizar la solicitud. Resuelve también otras dudas, por ejemplo cómo hacer una reclamación.



Como complemento del aumento presupuestario, cuyo objetivo es llegar a los alumnos con más necesidades económicas, el MEFP ha hecho así un esfuerzo por hacer más accesible la información sobre los diferentes tipos de becas y ayudas a los que pueden optar los alumnos, así como su tramitación.



La reforma del Sistema de Becas y Ayudas supone un incremento del 22% en el presupuesto hasta alcanzar los 1.900 millones de euros para el curso 2020-2021, el mayor aumento de la última década. También se han introducido cambios en los requisitos académicos y en los umbrales de renta de los solicitantes, todos ellos encaminados a que estas ayudas lleguen a los estudiantes que más las necesitan. En total, se beneficiarán a más de 600.000 alumnos, 372.240 de niveles no universitarios y 253.274 de Grado y Máster.

