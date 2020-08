Cómo saber que la moto que compras es un chollo

Cualquier persona que decide comprar una moto de segunda busca siempre adquirirla al menor precio posible y poder ahorrarse con ello algunos euros. Pero, antes de comprar cualquier moto de segunda mano, es muy conveniente tomar una serie de precauciones y seguir algunos consejos interesantes, ya que con ello podremos evitar ciertos riesgos. Al igual que es importante tomar una serie de precauciones a la hora de comprar una moto de segunda mano, no hay que pasar por alto la importancia de la seguridad al pilotar un ciclomotor. Así que no olvides mirar una lista de cascos y hacerte con la mejor unidad posible.



Sigue estos consejos antes de comprar una moto de segunda mano

Encontrar verdaderos chollos o gangas en motos de segunda mano suele ser algo habitual, pero antes de decantarte por su compra, te recomendamos que sigas algunos de estos consejos.



Las prisas son malas consejerasEs habitual que con la emoción de tener la moto en nuestro poder muchos usuarios no analicen bien el estado general de la moto, lo que puede conllevar una compra con bastantes riesgos, sobre todo si finalmente el ciclomotor no se encuentra en las condiciones óptimas.



Huye de los precios de venta excesivamente bajos

También suele ser bastante habitual que muchos propietarios bajan en exceso el precio de su moto con el objetivo de poder venderla con mayor facilidad. Aunque esto no quiere decir que la moto se encuentre en malas condiciones, puede resultar que el elemento clave de tan bajo precio sea que la moto tenga cualquier clase de avería o desperfecto que, a priori, no es apreciable a simple vista. Así que, si encuentras una moto con precios muy bajos, revisa con mayor ahínco posibles vicios ocultos antes de realizar la compra.



Queda con el vendedor antes de comprar la moto

Es aconsejable concertar una cita con el vendedor de la moto y poder ver la moto con tranquilidad. En el caso de que tengas algunas dudas sobre el estado de la moto, este podrá suministrarte toda la información de primera mano que necesites (revisiones, mantenimiento realizado, caídas, etc.), lo que supondrá para ti un punto de mayor tranquilidad para decidir si finalmente llevas a cabo la inversión.



Presta atención a posibles golpes que haya podido sufrir la moto

Existen algunos componentes de la moto que de forma clara puede indicarnos si la moto ha sufrido cualquier tipo de arañazo, golpe o caída. En el caso de que algunos de estos estén en muy malas condiciones, es totalmente desaconsejable realizar la compra. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que el dinero que ahorremos en la compra haya que invertirlo posteriormente en arreglar algunos de estos compuestos que, por regla general, suelen ser bastante caros (horquillas, llantas y basculante, entre otros).



Cuidado con los ruidos extraños

Lo más recomendable es que a la hora de arrancar la moto, esta se encuentre en frío. Con ello se puede apreciar mucho mejor posibles ruidos extraños del motor en el caso de existir. Si existe dicho ruido, es posible que la moto tenga cualquier tipo de avería, lo que debería ser motivo más que suficiente para descartar la compra. No olvides probar la moto antes de comprarla



Este paso es de enorme importancia antes de decidirte a comprar la moto o no. Una vez que la pruebes podrás tener una visión general de cómo funciona y se comporta la moto cuando, por ejemplo, realizamos una frenada brusca, cuando llevamos a cabo cambios de dirección, o bien el comportamiento del ciclomotor cuando las revoluciones son elevadas por la velocidad.



Además, como ya se dijo anteriormente, una vez que se pruebe la moto es conveniente prestar especialmente atención a posibles ruidos extraños que nos indique que la moto puede sufrir cualquier tipo de avería.



Llévala a un mecánico de confianza La gran mayoría de usuarios no tienen conocimientos profundos de mecánica, por lo que a la hora revisar por primera vez la moto, es posible pasar por alto cualquier desperfecto de la moto. Por ello, en este punto es totalmente recomendable que la moto sea revisada por un mecánico de confianza, cosa que no debería importarle al vendedor de ningún modo.



Revisa toda la documentación Es de gran importancia que toda la documentación de la moto esté en regla en el momento de producirse la venta, ya que si esta no está al día, es posible que posteriormente existan problemas con el cambio de titularidad del vehículo, a la hora de pasar la ITV, o bien cuando un agente de la autoridad te pida la documentación de la moto.

En definitiva, a la hora de comprar una moto de segunda mano es posible encontrarse con verdaderas gangas que lleven al comprador a realizar la compra de forma prematura. Por ello, siempre que se opta por comprar una moto de segunda mano es muy recomendable seguir una serie de consejos importantes, con la finalidad de realizar una buena adquisición y evitar riesgos innecesarios.