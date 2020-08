“A mí me gusta que el público salga del teatro contento y reído” Andreu Casanova, Humorista y guionista.

Andreu Casanova es humorista, guionista, monologuista, actor, que, a pesar del Covid-19, sigue actuando, hace reír al público y, en estos momentos, es de primera necesidad.

Con la que está cayendo la gente quiere reír, quiere escuchar a los que durante una hora y media, les harán olvidar de los problemas sanitarios y económicos que afectan a los ciudadanos en la actualidad.



Por lo tanto, Andreu, es como ese medicamento social del que nadie puede prescindir.



Se ha inventado una forma de llegar al público con un espectáculo llamado AUTOCOMEDY. ¿Y cómo es ese espectáculo?, es una iniciativa pionera en España, en donde el humorista, representa su espectáculo desde un amplio escenario, respaldado por una enorme pantalla y unos buenos amplificadores para que el público pueda escuchar lo que dice desde su coche.



El público, acude a ver al humorista, en su coche que aparca en una explanada desde donde podrá ver el espectáculo y además se hará siguiendo las normas sanitarias que se precisan en este momento.



El humorista es uno de los pocos, que aún formando parte del mundo del espectáculo, este verano sigue trabajando, es como un milagro, aunque, como explica en este entrevista, ha tenido que cambiar su forma de trabajar, trabaja, sí, pero a menos ritmo del que tenía programado.



¿Cómo hay que presentarle, qué es, monologuista, humorista, actor de teatro, guionista?

Humorista y guionista, al final, humorista también engloba actor de comedia, un poco todo



¿De niño ya sentía inclinación por el mundo del espectáculo?

Sí, siempre me ha gustado, crecí con los “late night” de Andreu Buenafuente, me gustaba su manera de presentar y he seguido todos los personajes que pasaban por sus programas haciendo parodias y comedia. Y también me gustaba mucho Buenafuente como conductor de todo ello. Yo tendría entre 12 o 13 años cuando empecé a seguirle. Me acuerdo muy bien.

En estos momentos está representando su espectáculo AUTOCOMEDY, ¿este AUTOCOMEDY qué es exactamente?

Básicamente es tal y como se solía hacer, especialmente, en EE.UU cuando la gente iba con su coche a ver una película en una pantalla gigante sin salir del coche. Lo que ahora hemos hecho es adaptar el espacio para hacer nuestro espectáculo de comedia y monólogos, la gente viene con su coche, aparca en una explanada, se queda dentro de su utilitario, yo estoy en un escenario gigante y detrás de mí hay una pantalla y a través de esa pantalla la gente me ve actuar personalmente, con la ventaja que los que están más alejados del escenario pueden ver el espectáculo en la pantalla. El sonido llega a través de altavoces, y en algunas ocasiones a través de la radio del coche sintonizando la emisora local, si es que existe. En ese caso la gente del pueblo que no ha acudido a ver en directo el espectáculo puede escucharlo cómodamente desde el sofá de casa, tan sólo con sintonizar la emisora local.

¿Hace el mismo espectáculo que en un teatro?

Si, a este tipo de representaciones antes las llamaban “cinema a la fresca”, antes la gente incluso se sentaba en el capó del coche para seguir la película. Pero en estos momentos, dadas las circunstancias actuales a causa del Covid-19, hay que quedarse dentro del coche, con las ventanas subidas hasta la altura de los ojos, esto es así debido a las medidas sanitarias, es obligatorio, ahora la gente no sale del coche, de hecho se trae la cena, los bocadillos, bebidas, palomitas, la gente en el coche cena, pica alguna cosa, realmente la gente se siente bien dentro del coche.



¿Ha adaptado su espectáculo a las medidas sanitarias implantadas a causa del Covid-19?

Exacto, nosotros, en principio, no alquilamos ningún espacio, ahora estamos trabajando porque nos llaman desde los Ayuntamientos, mi actuación corre a cargo del Ayuntamiento que me contrata y este Ayuntamiento lo que hace es ofrecerlo a sus ciudadanos y a los ciudadanos de los pueblos más cercanos, las veces que he hecho este tipo de actuaciones la entrada ha sido gratuita, en lugar de hacer otras actividades que no se pueden hacer por el virus, han optado por ofrecer este tipo de representaciones, como la mía.

¿Sus monólogos han substituido a las Fiestas Mayores de los pueblos?

Si. Este año, dada la situación, algunas Fiestas Mayores han tenido que suspenderse por las exigencias de la normativa sanitaria y de precaución ante el COVD-19, actividades como los espectáculos pirotécnicos del “Correfoc” no puede llevarse a cabo, pero los monólogos sí que están permitidos, siempre siguiendo las normas sanitarias. La gente está encantada de poder venir a vernos, porque, al menos, tienen una actividad que les distrae.



¿Dónde comenzó con este espectáculo? Estrenamos el pasado junio en Paret del Vallés, era la primera vez que algo así se hacía en Catalunya y España. Hemos sido los pioneros. Calculamos que, por el número de coches que acudieron al estreno, aquel día nos vieron alrededor de 600 espectadores.



Ahora estaríamos trabajando en el Teatro Borras de Barcelona. En setiembre tenemos previsto ir a Madrid a comenzar temporada

¿En “Autocomedy” hay alguna cosa de “Tinder Sorpresa”?

Hago el monólogo de Tinder Sorpresa tal y como es en su versión original. Sin cambiar nada. .



¿Representando Tinder ha encontrado entre el público señoras de 70 años?

Una mujer de 70 años tampoco irá a un espectáculo a las 22 horas, es un público de tarde que acude a espectáculos que comienzan a las 8 de la noche, los míos comienzan a las 22 horas o a veces en sesión “golfa”. Aunque sí que hemos tenido publico mayor que ha reído mucho con el espectáculo.



¿Cómo puede saber qué le pasa a la gente que conecta a través de Tinder?

Hay muchas personas que me han explicado las citas que han tenido a través de Tinder, y yo también he tenido experiencias que las he explicado en el espectáculo



¿Ciertas o inventadas?

Ciertas.

¿Explicar estas citas no es entrar en la privacidad de las personas?

Depende de la persona, hay gente que lo cuenta y otras no.



¿Son divertidos estos encuentros o algunos dan pena?

Yo explico las citas divertidas, cuando ha salido mal, dan miedo o ha pasado algo desagradable, no lo cuento, porque yo explico cosas para que la gente ría. En Tinder ha pasado de todo. Se cuenta muchas mentiras y también lo comento en el espectáculo.



¿Cree que el humor de Gila y Cassen está superado?

El humor va cambiando, no es el mismo el de hace 30 o 40 años que el de ahora, eso es evidente. Hay muchos cómicos que llevan en activo veinte años, muchos se han adaptado, también han evolucionado, es inevitable que el humor vaya cambiando con el tiempo.



¿Un humorista que sale en la televisión tiene más éxito y trabaja más por ello?

No hablemos de éxito, lo cierto es que si sales en la tele llegas a mucha más gente, es evidente, con que lo hagas un poco bien tienes un altavoz que de otra manera no tendrías.



David Broncano hace un programa en el que tiene mucho éxito, ¿tiene más posibilidades de trabajar que otro que no salga todos los días en pantalla?

Si uno tiene un programa que cada día ven miles de personas evidentemente tiene más posibilidades de que le llamen antes a él y no a otros.



Hace poco tiempo me comentó un actor que si tenía muchos seguidores en las redes sociales, su representante le decía que tendría más trabajo, ¿es cierto?

Si, lamentablemente es así porque hay muy buenos actores o buenos profesionales en el mundo del espectáculo que quizá no tengan tantos seguidores como otros y no trabajan tanto por esta razón, es una desgracia que está pasando ahora mismo.



Es decir, la profesionalidad queda en un segundo término

Si, si, ahora lo que se busca es gente que tenga muchos seguidores y que sea un buen profesional, pero, ya le he dicho, en muchas decisiones no se buscan las dos cosas, lo que prima es tener miles de seguidores a través de redes sociales. Eso es terrible, hay actores que dicen ¿por qué tengo que pasar por el aro de ganarme muchos seguidores para poder trabajar?, eso es poco profesional.



¿Qué era “50 Sombras de Andreu”?

Era un espectáculo en el que parodiaba a Grey, el del libro, y la gente lo entendía mucho.



¿Con qué ríe más la gente?

Con el tema del sexo o la guerra entre sexos, este tema siempre tiene mucho tirón.

¿Toca el tema político? No, tampoco hablo de fútbol ni de religión

Estos temas también enganchan mucho actualmente

Si, lo que pasa es que con estos siempre tendrás una parte del público que nunca estará del todo contenta, y al final a mí me gusta que el público salga del teatro contento y reído, por eso vienen a ver mis espectáculos.

¿Con qué cosas lo pasa mejor su público?

Con los temas tabú, siempre, en cosas que no pueden hablar o escuchar, por eso Rubianes tenía tanto éxito, no se callaba nada, al final decía lo que a mucha gente le gustaría decir o haber dicho.

¿Los humoristas están para transgredir lo políticamente correcto?

A la gente le gusta mucho. Y creo que nunca pasará de moda.

¿Qué hace en sus actuaciones en la mítica sala Llantiol de Barcelona?

Hago los Vermut Monólogos, la sala es pequeñita pero tiene gente que conoce lo que hay en cartelera y ese público es muy fiel. Nos lo pasamos muy bien actuando en el Llantiol.

¿Vive de esta profesión?

Vivo de esta profesión y quiero hacerlo durante muchos años más, hacer humor es lo que más me gusta y lo que he escogido. He pasado por épocas muy duras, ahora mismo estamos pasando una a causa del Covid-19, aunque trabajo he tenido que cambiar lo que tenía previsto, tenía programado, junio y julio, hacer programación en teatro, iba a empezar de nuevo en el mes de setiembre, hemos tenido que adaptarnos a la situación.



¿Ha pensado en cambiar el Tinder Sorpresa?

De momento, no, hace dos años que voy con este espectáculo, ahora bien desde el primer día que lo estrené a estos momentos creo que ha cambiado bastante, de hecho me lo ha dicho la gente, personas que lo vieron el día del estreno en el 2018 y lo han visto hace seis meses me han dicho que he cambiado muchas cosas.



¿En el momento actual hay algún humorista que le haga sombra? Nadie, esta es una connotación un poco negativa, por suerte hay muchos teatros y todos vamos trabajando, lo más importante no es hacernos sombra sino que todos tengamos público, porque si a alguien le va mal quiere decir que pasa menos gente por aquel teatro y por tanto también hay menos público para otros espectáculos. Los que vienen a verme a mí, a la salida van a ver al compañero que está actuando en la sala de al lado, o al revés. Por eso cuanto más gente vaya a ver a mis compañeros mejor nos irá a todos.



¿En qué lugar de España ríen más con sus espectáculos? La verdad es que no puedes decir donde se lo pasan mejor, en todas partes, en el País Vasco son muy agradecidos, en Valencia ríen mucho, también en Madrid. El público a veces ríe menos porque también depende de cómo tengas el día. Depende más del día, de la energía y del lugar.



¿Su tipo de humor se podría representar en Inglaterra?

Me gustaría pensar que si, porque como nunca lo he probado, me gustaría traducir mis monólogos al inglés o escribir algo en inglés.