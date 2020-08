Cómo elegir el mejor monedero para criptomonedas Como Bitcoin no pertenece a una entidad central, con la mayoría de los monederos la responsabilidad de resguardar los fondos pertenece solo a los usuarios Redacción Siglo XXI

martes, 4 de agosto de 2020, 10:52 h (CET) Elegir el software correcto es clave a la hora de almacenar las criptomonedas como Bitcoin. Veamos a continuación qué es un monedero para criptomonedas y cuáles son las características que debe reunir para garantizar que nuestra experiencia de usuario sea la mejor.



¿Qué es un Monedero para criptomonedas?

Los monederos para criptomonedas también reciben el nombre de billeteras, carteras y llaveros. Se trata de un software ideado para que podamos enviar y recibir criptomonedas como Bitcoin. Algunos de ellos también permiten intercambiar y comprar criptoactivos con tarjeta de crédito o débito.



Contrario a lo que parece, las criptomonedas no se guardan “dentro” del monedero, pues se trata de una herramienta que nos permite acceder a los criptoactivos, pero estos últimos se mantienen en lo que se conoce como “Blockchain” una especie de libro contable que registra las transacciones y, en el caso de Bitcoin, se distribuye en miles de computadores alrededor del mundo.



Como Bitcoin no pertenece a una entidad central, con la mayoría de los monederos la responsabilidad de resguardar los fondos pertenece solo a los usuarios. Así, en el tipo de carteras llamadas “monedero sin custodia” las claves que permiten acceder a las criptomonedas pertenecen solo al usuario, no al proveedor del servicio.

En el caso de los monederos con custodia o centralizados, la responsabilidad de los fondos se comparte con el administrador del software, lo que puede comprometer la seguridad de las criptomonedas si ocurre un hackeo de la plataforma o si el administrador decide huir con nuestro dinero.



¿Qué características reúne un buen monedero para criptomonedas?

Como seguramente notaste, una de las características que debe reunir tu monedero es la de ser un servicio sin custodia. El resto de las propiedades dependerá del uso que le darás.

Por ejemplo, si no deseas utilizar las criptomonedas diariamente y lo tuyo es almacenar grandes cantidades de dinero, un monedero de hardware es para ti. Como no se conecta directamente a la Intranet, tus fondos estarán seguros. Ledger es un ejemplo de monedero de hardware.



Si por el contrario, deseas versatilidad y rapidez en tus operaciones, un monedero web o de aplicación para tu smartphone será lo ideal. Este Monedero Bitcoin y otras criptomonedas se encuentra en versión web y tanto para dispositivos Android como iOS. Además, permite la compra de criptomonedas con tarjeta de débito o crédito y el intercambio entre un criptoactivo y otro a una tasa baja.



En el caso que desees profundizar tus conocimientos sobre las criptomonedas y deseas que este saber se refleje en la forma en que almacenas tu dinero descentralizado, puedes probar con un monedero en presentación para escritorio. Tienen un nivel de seguridad intermedio y requieren mayor conocimiento por parte de quienes quieran instalarlos. Un buen ejemplo de este tipo de software es Exodus, que da soporte a cientos de criptoactivos y es muy confiable.

Lo más recomendable es que antes de poseer criptomonedas hagas una buena investigación previa, para reducir el riesgo de caer en posibles estafas o perder tus fondos por algún error que puedas cometer. En la web existe muy buena información de manera gratuita, que puedes consultar en cualquier momento.

