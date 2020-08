Extremadura y Racing critican la recomendación de la RFEF de una Segunda con 24 con 'Depor' y Numancia ​"Consideramos una injusticia total y una falta de respeto a nuestra afición, ciudad y región, la propuesta presentada por la RFEF a LaLiga y el CSD" Redacción Siglo XXI

sábado, 1 de agosto de 2020, 13:17 h (CET) El Extremadura UD y el Real Racing mostraron su crítica a la recomendación realizada este viernes por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a LaLiga de tener 24 equipos la temporada que viene en LaLiga SmartBank sin tenerles en cuenta, pese a que ambos descendieron antes de la última jornada.



"Consideramos una injusticia total y una falta de respeto a nuestra afición, ciudad y región, la propuesta presentada por la RFEF a LaLiga y el CSD", se limitó a escribir en su perfil oficial de 'Twitter' el equipo extremeño.



"Desde el Racing mostramos nuestro rechazo absoluto a la propuesta de la RFEF a LaLiga, basada en una pobre argumentación. Seguimos defendiendo la coherencia, LIGA de 22 ó 26", replicó por su parte el conjunto cántabro.



La RFEF considera esta opción la mejor solución para evitar una mayor problemática ante los posibles recursos ante la justicia y que deberían ser el Deportivo de La Coruña y el Numancia los que se mantuviesen por ser los mejores clasificados.



El equipo gallego no pudo tener opción a salvarse al suspenderse su partido con el Fuenlabrada por los casos positivos por coronavirus en su expedición y descendió por las victorias del Lugo y el Albacete, que partían por delante de él antes de la última jornada, mientras que el soriano descendió pese a ganar al Tenerife.



Sin embargo, el Extremadura, penúltimo clasificado, había descendido matemáticamente tras la jornada 39, y ya el pasado domingo había dado la opción de que se diese por suspendida toda la competición y que la Segunda División tuviese 24 equipos o incluso de 26, advirtiendo que si no produjesen uno de estos supuestos lo consideraría "un claro agravio".



El Racing, por su parte, terminó el campeonato como 'farolillo rojo' con 33 puntos, a 18 de la Ponferradina, el equipo que marcó el corte del descenso, y descendió matemáticamente en la jornada 38 de LaLiga SmartBank.

