Melanie C desvela los detalles de su nuevo disco y estrena el single 'In And Out Of Love' ​Se acabó la espera. Melanie C aprovecha el estreno de su nuevo single 'In And Out Of Love' para desvelar los detalles de su esperado octavo álbum de estudio Redacción Siglo XXI

viernes, 31 de julio de 2020, 09:25 h (CET) Se acabó la espera. Melanie C aprovecha el estreno de su nuevo single 'In And Out Of Love' para desvelar los detalles de su esperado octavo álbum de estudio.



Compuesto por 10 vibrantes canciones, el disco verá la luz el próximo 2 de octubre y llevará por título el propio nombre de la ex Spice Girl, "Melanie C". Un trabajo que presentará en una gira por Europa en mayo de 2021, con fechas aún por anunciar pero que ya ha confirmado que pasará por España, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza y Reino Unido.



Melanie canaliza en este disco su eterno amor por la música disco, la electrónica y los himnos pop, en un viaje de introspección, crecimiento y aceptación que se refleja en su elección de colaboradores para el proyecto: Nadia Rose, Shura, Rae Morris, Fryars, Little Boots, Joe Goddard...



Un álbum con el que se consolida como una voz vital en el discurso moderno sobre la depresión, la positividad, el amor propio y la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI+. "Melanie C" estará disponible en formato digital, en CD y en vinilo a partir del 2 de octubre. Habrá además una edición deluxe de dos CDs con bonus tracks, vinilo exclusivo de color y vinilo especial de lujo limitado con singles exclusivos de 12".

