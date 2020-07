Instrumentos comerciales clicktrades: ¿qué elegir, Forex o acciones? La información contenida en este artículo no fue realizada por ClickTrades, sino por un tercero independiente y no deben interpretarse de ninguna manera, ya sea explícita o implícit Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 30 de julio de 2020, 09:58 h (CET) ClickTrades es uno de los mejores brókers del momento, con una amplia gama de mas de 2.100 activos de CFDs con los cuales se pueden operar en línea a través de su renovada e innovadora WebTrader Patentada. Cuenta una amplia variedad de herramientas comerciales, que son de suma utilidad al momento de realizar cualquier operación, facilitando todo el proceso.



Este bróker fue fundado en 2018, lo que mas destaca es la gran variedad de activos de ClickTrades tanto de CFDs, por lo que la selección de operaciones que se pueden realizar es muy amplia. Otro factor a destacar es que ofrece noticias y análisis actualizados para ayudar a los traders en la selección de estrategias y decisiones comerciales.



ClickTrades es operado por la compañía KW Investments Limited, la cual se encuentra autorizada y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles bajo el numero de licencia SD020.



¿Cómo es su plataforma de negociación? Los usuarios de este bróker tendrán acceso completo a una plataforma intuitiva, moderna, tecnológica y sumamente fácil de usar. Su WebTrader fue diseñada para permitir realizar operaciones con un amplio catalogo de activos, ya sea desde dispositivos de escritorio como dispositivos móviles.



Alt txt - Interfaz de la plataforma Web Lo que más llama la atención es la cantidad de herramientas útiles que ofrece, como lo son análisis gratuitos, calendarios económicos, trading centralizado y una serie de características como lo son limitar y detener órdenes.



Las características que mas destacan y diferencian a este bróker de los demás son: •Proporciona cartografías avanzadas •Posee herramientas complejas con las que se pueden gestionar los riesgos •Su sistema de negociación es intuitivo y fácil de usar •Sesiones de negociación totalmente mejoradas •Trading centralizado

•Protección de saldo negativo



ClickTrades ofrece 3 tipos de cuentas para los clientes las cuales se ajustas a sus necesidades: la cuenta Essential con un depósito mínimo de $1.000, ClickTrades Original $ 5.000 y la firma ClickTrades Signature de $25.000.



Formas de pago ClickTrades cuenta con una amplia gama de opciones de pago, incluyendo VISA, MasterCard, Neteller y Skrill y desde luego, transferencia bancaria. Sin embargo, no se aceptan Bitcoin ni criptomonedas.



Alt txt - Instrumentos Comerciales

No se puede negar que ClickTrades tiene una impresionante cantidad de CFDs (contratos por diferencia) disponibles para realizar operaciones. Debe quedar muy en claro que al operar con CFDs, en realidad no se esta comprando el activo subyacente, lo que se esta es especulando sobre los movimientos o variaciones que dará el precio de un determinado activo, ya sea hacia arriba o hacia abajo. En pocas palabras es un contrato que se realiza entre dos partes para pagar la diferencia entre el valor del precio actual y el precio a futuro.



También llama la atención que este bróker ofrece un apalancamiento de hasta 1:300. El mayor apalancamiento siempre ha atraído a una gran cantidad de operadores, a pesar de que esto aumenta enormemente el riesgo de negociación.



CFDs en Forex Operando en ClickTrades podrás comerciar divisas en un mercado global que estará descentralizado con spreads altamente competitivos y con una alta liquidez. Pudiendo elegir entre 3 cruces de divisas populares en el mercado: mayores, menores y exóticos.



CFDs en Acciones Tendrás en todo momento acceso a las acciones más populares del mercado financiero mundial (incluyendo el mercado europeo, australiano, estadounidense y asiático).



En conclusión, ClickTrades es un bróker con una amplia gama de activos disponibles para operar con clientes a lo largo de todo el mundo. Cuenta con una plataforma moderna, poderosa, fácil de usar y super intuitiva, con una gran variedad de herramientas útiles incorporadas.



Advertencia de Riesgo La información contenida en este artículo no fue realizada por ClickTrades, sino por un tercero independiente y no deben interpretarse de ninguna manera, ya sea explícita o implícita, directa o indirectamente, como asesoramiento de inversión, recomendación o sugerencia de una estrategia de inversión con respecto a un instrumento financiero, de cualquier manera. El comercio de CFD implica un riesgo significativo de pérdida. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.