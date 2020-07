​Adopta una actitud prudente a la hora de viajar en la nueva normalidad Los protocolos de seguridad en los aeropuertos resultan cada vez más estrictos, y las medidas adoptadas por cada país están sujetas a una normativa internacional en constante actualización Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 30 de julio de 2020, 09:49 h (CET) La sensación de libertad que puede proporcionarnos el simple hecho de viajar ofrece un cambio significativo a nuestro estado de ánimo, actitud ante la vida y, adicionalmente, nos da la posibilidad de vivir momentos únicos que se convierten en recuerdos invaluables. Durante el confinamiento, descubrimos el verdadero valor de ser libres, y ante la normalización parcial de algunos vuelos ya muchos comienzan a planificar viajes y vacaciones.



El COVID-19 ha generado una crisis mundial que nos ha impedido salir de nuestras casas. Ahora que las restricciones son menores y estamos en verano, es necesario tomar una serie de medidas si tenemos pensado hacer un viaje. Si queremos planear un viaje fuera de la Unión Europea, es necesario solicitar la tarjeta sanitaria comunitaria, y, adicionalmente, es altamente recomendable contratar un seguro médico online para que ante cualquier imprevisto podamos contar con la ayuda profesional necesaria.



Viajar en la nueva normalidad será una experiencia completamente diferente. Y, aunque ya se vislumbran algunas normas de control y medidas sanitarias que han adoptado algunos países, lo más importante para viajar seguros será nuestra actitud frente a la situación. Y es que, después de un periodo estricto de confinamiento, poder transitar libremente por las calles de la ciudad parece una ilusión que muchos temen que en cualquier momento pueda revertirse.



Frente al riesgo de un nuevo brote de contagios, estar preparados es lo más responsable que podemos hacer. Los seguros médicos online son un respaldo y una garantía de que, ante una posible complicación de salud fuera de nuestro país, tenemos la posibilidad de contactar con nuestra compañía y superar la situación de una manera efectiva.



Muchos subestiman el poder de esta herramienta al emprender un viaje, pero salir de vacaciones es una experiencia que debe ofrecer la tranquilidad y confianza absoluta de disponer de una cobertura ante posibles cambios de planes. Si vas a viajar fuera del país, asegúrate de informarte del lugar donde irás y realizar itinerarios que cuenten con salidas a espacios libres y abiertos, como parques o playas.



Los protocolos de seguridad en los aeropuertos resultan cada vez más estrictos, y las medidas adoptadas por cada país están sujetas a una normativa internacional en constante actualización. Es inevitable sentir temor, y aunque muchos han optado por permanecer en casa durante las vacaciones, otros simplemente no pueden esperar para hacer sus maletas y emprender ese viaje tan deseado.



Viajar es una experiencia que no va a repetirse de la misma forma por mucho que ya hayas visitado un determinado lugar. Por eso, la intención es disfrutar al máximo en esta nueva normalidad. Es importante también seleccionar alojamientos que cumplan con los protocolos sanitarios, respetando la distancia de seguridad y sobre todo, asegurando que contamos con el apoyo de un seguro médico digital.



En este momento debemos ser tan responsables de nosotros mismos como de quienes nos rodean, y es una actitud que debemos asumir para superar definitivamente esta crisis. Hace unos meses, pensar en viajar solo era una ilusión, aunque en estos momentos ya se ha convertido en una posibilidad bastante factible.

