Netflix anuncia The Witcher: Blood Origin, una miniserie del universo de The Witcher

Ambientada en un mundo élfico 1200 años antes del mundo de The Witcher, Blood Origin contará una historia perdida en el tiempo: el origen del primer brujo y los eventos que conducen a la crucial "conjunción de las esferas", cuando los mundos de monstruos, hombres y elfos se fusionaron para convertirse en uno.



Declan de Barra será el productor ejecutivo y showrunner y Lauren Schmidt Hissrich será la productora ejecutiva.



Andrzej Sapkowski actuará como consultor creativo en la serie. Jason Brown y Sean Daniel de Hivemind, y Tomek Baginski y Jarek Sawko de Platige Films, serán los productores ejecutivos.



Declan De Barra ha comentado: “Como buen fan de la fantasía, estoy entusiasmado de poder contar la historia de The Witcher: Blood Origin. La primera vez que leí los libros de The Witcher me surgió una duda: ¿Cómo era realmente el mundo élfico antes de la llegada cataclísmica de los humanos? Siempre me ha fascinado el auge y la caída de las civilizaciones, cómo la ciencia, el descubrimiento y la cultura florecen justo antes de esa caída. Cómo vastas extensiones de conocimiento se pierden para siempre en tan poco tiempo, a menudo agravado por la colonización y una reescritura de la historia. Dejando solo fragmentos de la verdadera historia de una civilización. The Witcher: Blood Origin contará la historia de la civilización élfica antes de su caída, y lo más importante, revelará la historia olvidada del primer brujo.”



Lauren Schmidt Hissrich ha dicho: “Estoy muy emocionada de colaborar con Declan y el equipo de Netflix en The Witcher: Blood Origin. Es un reto emocionante explorar y expandir el universo de The Witcher creado por Andrzej Sapkowski, y estamos deseando enseñarles a los fans los nuevos personajes y una historia original que enriquecerá aún más nuestro mundo mágico y mítico."



Andrzej Sapkowski explica que “Es emocionante ver que el mundo de The Witcher - como fue planeado desde el principio - se está expandiendo. Espero que atraiga a más fans al mundo de mis libros.”