Reino Unido restablece cuarentena para quienes viajan desde España; emergencia nacional en Corea del Norte

A nivel mundial, los casos de coronavirus ascienden a más de 16,2 millones. La semana pasada, el número de casos registrados en todo el mundo aumentó en un millón en solo cuatro días. A medida que los países europeos se esfuerzan por evitar una segunda ola de contagios de COVID-19, el Reino Unido ha restablecido una cuarentena de 14 días para quienes arriben desde España.



Corea del Norte ha establecido medidas de confinamiento en una ciudad que limita con Corea del Sur y declaró el estado de emergencia nacional tras el anuncio del primer presunto caso de COVID-19. No obstante, observadores externos afirman que Corea del Norte puede haber tenido casos de la enfermedad que no hayan sido identificados o reportados.



En Filipinas, miles de personas abarrotaron durante el fin de semana un estadio en la capital, Manila, mientras esperaban para someterse a pruebas obligatorias de diagnóstico de COVID-19 antes de que se les permitiera regresar a sus ciudades natales, luego de que muchas perdieran sus empleos durante las medidas de confinamiento impuestas. El desempleo en Filipinas ha aumentado a más del 17 % desde el comienzo de la pandemia.



América Latina sigue siendo una de las regiones más afectadas por la pandemia. En Costa Rica, cientos de nicaragüenses han quedado atrapados en la frontera después de que las autoridades impidieran la entrada a Nicaragua de cualquier persona que no pudiera presentar una prueba negativa de diagnóstico de COVID-19, incluidos sus propios ciudadanos. En México, el secretario de Salud del estado norteño de Chihuahua falleció tras contraer COVID-19. En Brasil, el segundo país más afectado por la pandemia con 2,4 millones de casos, las festividades de Año Nuevo en la ciudad de Río de Janeiro han sido canceladas. El evento atrae a unos tres millones de personas cada año. En Bolivia, donde los casos de coronavirus continúan en aumento, funcionarios electorales han pospuesto la celebración de las elecciones presidenciales por segunda vez este año, citando la pandemia. El expresidente Evo Morales fue derrocado el año pasado y reemplazado por la presidenta interina de derecha Jeanine Áñez.



La Organización Mundial de la Salud advirtió la semana pasada que la COVID-19 está teniendo un gran impacto en los profesionales de la salud en toda África. Más de 10.000 trabajadores de la salud en 40 países africanos han sido infectados. Marruecos ha impuesto medidas de confinamiento en las principales ciudades, incluyendo Casablanca, Marrakech y Fez, ya que recientemente se han reportado aumentos en los casos de coronavirus en todo el país.