El VII Festival Internacional de cine de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) se celebrará del 7 al 15 de agosto El Festival seguirá cumpliendo con su labor de educación en valores y solidaria, por ello el acto de inauguración, previsto para el día 7 de agosto, continuará siendo, como en ediciones anteriores, un acto solidario Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 27 de julio de 2020, 09:42 h (CET) Calzada de Calatrava está preparada para disfrutar en la primera quincena del mes de agosto (del 7 al 15 de agosto) la séptima edición de su Festival Internacional de Cine que este año se va a celebrar en el 'Patio Convento San Francisco' bajo las medidas de seguridad sanitaria y distancia social requeridas a raíz de la pandemia del coronavirus.



En la presente edición participan 34 países, con un total de 505 obras presentadas, 428 de las cuales entrarán a concurso, 38 en el apartado de largometrajes y 390 en cortometrajes, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.



Sobresale la presencia de España con 340 obras presentadas. En cuanto al resto de países destaca Francia con 34, Argentina con 15, Brasil 10, México 9, Alemania 8, Italia 5.



Hay obras de Irán, Irak, Corea, China, Argelia, Camboya o Nepal y casi 200 de las obras están dirigidas por mujeres.



Como explica el concejal de Cultura, José Antonio Valencia Camacho, a parte de los cortometrajes y largometrajes que se proyectarán, hay previstas una serie de actividades paralelas, como la exposición 'La flor de nuestro secreto' de Betty Wilma Creaciones, que será presentada el día 7 de agosto a las 20.30 horas en el 'Patio San Francisco'.



El festival cinematográfico de Calzada de Calatrava va a mantener las secciones habituales de años anteriores, como son la sección oficial de largometrajes, la promoción de los jóvenes realizadores españoles con el fin de promocionar y poner en valor el cine español actual, y del resto del mundo "con el fin de tender puentes de comunicación y promover el cine hecho, principalmente de Iberoamérica y Europa".



Según ha explicado Valencia Camacho, a pesar de la crisis sanitaria "sus principales objetivos quedarán intactos". "Para el Festival de Cine de Calzada de Calatrava es fundamental no perder ninguno de los objetivos que han marcado el festival desde sus inicios", agrega.



El Festival seguirá cumpliendo con su labor de educación en valores y solidaria, por ello el acto de inauguración, previsto para el día 7 de agosto, continuará siendo, como en ediciones anteriores, un acto solidario.



En esta ocasión será Cepaim la organización protagonista en la apertura del Festival que previamente desarrollará un taller bajo el título 'Desactiva xenofobia y racismo', no obstante, la recaudación obtenida servirá para ayudar a la campaña #SinCasaCovid19 en la que han participado dos calzadeños de renombre como Pedro Almodóvar y Rafael Doctor.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.