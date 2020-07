Marli Brosgen publica Historias del puto virus. El primer título de esta editorial fue escrito durante el confinamiento

Historias del puto virus es el primer libro publicado por el nuevo sello editorial Marli Brosgen. Se trata de una antología tan diversa como sorprendente que va desde el realismo sucio hasta lo surreal y dadaísta, pasando por la socarronería y la lírica de combate más actual.



Los seis autores y autoras que lo firman son los polifacéticos Jesús Tíscar Jandra (Jaén) y Antonio Tocornal (Cádiz y Mallorca), las poetisas Marta Marco Alario (Guadalajara) y María Eugenia Motilla Serrano (Madrid) y los terribles e incontrovertibles Víctor Pérez (Badajoz) e Iván Rojo (Valencia). Claro que todos y cada uno de ellos, de ellas, son muchas más cosas —y muy distintas—, y lo demuestran aquí.



En palabras de su editor, Marli Brosgen, «este libro, esta criatura hecha de fragmentos de otros, se pergeñó (claro) en el confinamiento resultante de su propio título. Ahí andábamos, artífices incautos de este futuro pequeño y gigante, reducidos al tamaño de nuestras habitaciones, acompañándonos como nos podíamos acompañar las unas y los otros, habitantes del desierto eléctrico en mitad de la pandemia, cuando, de repente, de detrás de un árbol, se nos apareció.



Como idea. Como individuo.(…) Y así nació Historias del puto virus. A lomos de su diversidad intrínseca. Tan diferente que no me queda más remedio que afirmar que era un libro necesario porque a mí me da la gana. Que es un libro necesario porque es un álbum. Uno que recoge, con esa precisión de cirujano y de cañón de barco pirata, qué nos ha pasado».



Seis visiones desbocadas componen la estructura de este libro coral escrito durante la mayor crisis vivida por nuestra sociedad en este siglo. Una crisis que ha sobrepasado lo sanitario y lo social para acurrucarse dentro de cada una, de cada uno de nosotros. Obligándonos a mirar nuestro por dentro. Y de esa mirada sin cortapisa nace este título, que huele a habitaciones cerradas y a silencio.



Desde lo más canalla y exquisito, al realismo sucio, la lírica de combate o el mundo mágico, la orfebrería que están a punto de leer les llevará de la risa sarcástica al llanto, de una nariz levantisca a dejar caer los brazos secuestrados por la melancolía de todo lo que no ha podido ser, mientras estuvimos encerrados.



Seis autorías. Seis miradas. Seis formas de deconstruir el mundo.



Seis historias del maldito virus. Pase. Y lean.