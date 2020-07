China ordena el cierre del consulado de Estados Unidos en Chengdu ​A principios de esta semana, el Gobierno de Trump ordenó el cierre del consulado de China en la ciudad de Houston Redacción Siglo XXI

lunes, 27 de julio de 2020, 08:47 h (CET) China le ha ordenado a Estados Unidos que cierre su consulado en la ciudad de Chengdu mientras sigue creciendo la tensión entre las dos superpotencias.



El periódico The New York Times afirma que el consulado de Chengdu es el puesto diplomático estadounidense más valioso para reunir información sobre el Tíbet, así como sobre la provincia de Xinjiang, donde China ha detenido a musulmanes uigures en grandes campos de internamiento.



A principios de esta semana, el Gobierno de Trump ordenó el cierre del consulado de China en la ciudad de Houston. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China está acusando al secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo de “lanzar una nueva cruzada contra China”.



