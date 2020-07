Convictos, la historia de los más de 150.000 prisioneros británicos deportados a Australia En su segunda obra, el empresario y directivo de éxito Gerard Duelo, retrata la fundación de Australia, desde 1784 hasta 1838 Redacción Siglo XXI

jueves, 23 de julio de 2020, 09:53 h (CET) El empresario y escritor Gerard Duelo, publica la segunda edición de su novela Convictos, editada por La Vocal de Lis, en la que plasma la dura situación que tuvieron que vivir todos los convictos británicos deportados a Australia desde 1788, los cuales fueron obligados a levantar el país, empezando por la actual ciudad de Sídney: desde la construcción de carreteras hasta la edificación de sus propias cárceles.



“La mayoría de los reclusos, tras haber cumplido su condena, no tenían medios para regresar a sus casas, situadas a miles de kilómetros en Inglaterra, así que no tuvieron más remedio que permanecer en Australia y empezar una nueva vida allí.” explica Duelo.



A partir de 1820 también llegaron una gran cantidad de inmigrantes procedentes de Gran Bretaña, en busca de tierras baratas y oportunidades de trabajo. De esta manera, y con el paso de los años, el país fue creciendo progresivamente, convirtiéndose en la gran nación que es hoy en día.



En 2020 se han cumplido 250 años del descubrimiento de Australia por parte del Teniente James Cook. Apenas dos décadas después, los británicos decidieron colonizar la nueva tierra y enviar allí sus convictos. Así fue como en 1788 llegó la primera flora con más de un millar de personas, entre oficiales y presidiarios. Desde aquel entonces y a lo largo de 80 años, más de 160.000 presos de Inglaterra fueron deportados a Australia, donde sufrieron innumerables vejaciones y fueron víctimas de situaciones infrahumanas.



Viajar a Australia a través de la lectura

Convictos, considerada por algunos una de las mejores novelas históricas del año, está promovida por una pequeña editorial y un autor prácticamente nóbel, que ha sorprendido a todo el sector editorial y cuyo éxito ha radicado en agotar su primera edición en muy pocos días durante el confinamiento, estando todas las librerías cerradas.



A través de esta intensa novela, el lector puede teletransportarse a la Australia del S. XVIII sin moverse de casa. Para Duelo, acostumbrado a sortear dificultades en la vida y en el mundo profesional, este no ha sido más que un nuevo desafío. A sus 70 años, ha sorprendido a propios y extraños con una vocación escondida y ha mantenido su premisa de vida: ninguna circunstancia, por complicada que sea, lo detiene. “La ingenuidad me permite alcanzar metas para las que otros mejores que yo se autodescartan”.



La novela se puede adquirir, tanto impresa como digitalmente, en las tiendas o en sus webs, de Amazon, La Casa del Libro, El Corte Inglés, La Vocal de Lis, así como en otras importantes librerías.



Sinopsis de la Novela

Convictos quiere retratar, a través de las peripecias vitales de una larga serie de personajes, la fundación del país que hoy es Australia, en un periodo que abarca desde 1784, cuando Inglaterra se plantea transportar allí a sus convictos, hasta 1838. En estos poco más de cincuenta años, la corona inglesa pasa de considerar ese territorio como un lugar remoto conveniente para deshacerse de su numerosa población reclusa a admitir su potencial como colonia. Pero lo que interesa al autor de esta novela ante todo es describir la dureza de estos primeros tiempos en la colonia y en el trato inhumano y degradante que se les daba a los convictos, así como las injusticias que los nuevos colonos (muchos de ellos ex convictos) cometieron con los aborígenes, desposeídos de sus tierras y casi exterminados.

