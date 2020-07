​¿A qué tipos de alojamiento puedo optar este verano?

Todos sabemos que la situación actual se trata de un caso totalmente excepcional, y que, sin lugar a dudas, a todos nos está afectando, de una manera o de otra. Es por esta precisa razón, que nos encontramos en el momento idóneo para armarnos de valor y ser capaces de sacar el lado positivo de la situación actual.



Está claro que en verano todos queremos viajar, tener nuestras vacaciones y poder disfrutar de nuestro tiempo libre. Y en efecto, podemos hacerlo. ¿Por qué no? Es hora de buscar nuevas alternativas, opciones diferentes que nos permitan disfrutar de nuestras vacaciones sin necesidad de dejar de lado ninguna de las medidas de seguridad que debemos tomar.



De modo que, este verano, se presenta como el verano ideal para disfrutar de las vacaciones en pequeños grupos, es decir, con la familia o con los amigos más cercanos. Para ello, la opción perfecta es ir a una casa rural, ya que la tendremos a nuestra completa disposición, y así evitaremos acudir a sitios más concurridos donde quizás no podamos mantener las distancias y la seguridad no esté garantizada al 100%.



Así pues, queda claro que las vacaciones ideales de este verano serán en una casa rural, antes que en un hotel o en cualquier otro alojamiento compartido con más gente ajena a nuestro círculo de confianza. Si nos paramos a pensar, son muchas las ventajas que nos pueden proporcionar las casas rurales.



Motivos por los que hemos de elegir una casa rural como alojamiento vacacional

Existen diversas razones por las que debemos elegir una casa rural frente a un hotel. Por consiguiente, vamos a ver algunos de los motivos por lo que es mejor hospedarnos en una casa rural.



En primer lugar, hemos de tener en cuenta que se trata de la opción más económica, puesto que los precios de los hoteles siempre suelen ser ligeramente más elevados, según qué tipo de hotel, por supuesto. De modo que siempre será más asequible una casa rural, y si no se diera el caso, siempre podemos alcanzar nuestro presupuesto con la opción de los préstamos rápidos de Moneyman.



Seguidamente, veremos que tanto si viajamos en familia como si no, una casa rural siempre nos dará más facilidades para viajar con niños pequeños. Los niños se encontrarán en un entorno rural en el cual pueden desarrollar sus habilidades y sentirse libres, disfrutando de las temperaturas propias del verano.



Asimismo, gozaremos de una mayor independencia, tendremos nuestros propios horarios de entrada y salida de la casa. La privacidad es plena, ya que seremos las únicas personas con llaves de la casa durante nuestra estancia.



Por otro lado, uno de los mayores inconvenientes de viajar, en muchas ocasiones, suele ser el aparcamiento. Si viajamos a ciudades, el aparcamiento suele ser escaso y muchas veces tendremos que tener un dinero extra dedicado al parking.



Sin embargo, esto no ocurrirá en una casa rural, puesto que suelen estar alejadas de las urbes y por ende gozan de espacio para aparcar. Además, muchas de las casas suelen tener su propio espacio de aparcamiento adaptado especialmente para los huéspedes.



Finalmente, veremos que la disponibilidad de las casas rurales es siempre mucho mayor que la de los hoteles, por ejemplo. Los hoteles suelen estar abarrotados, sobre todo en temporada alta. Por el contrario, siempre podremos encontrar alguna casa rural que se encuentre disponible en las fechas que deseemos.