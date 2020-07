Los objetos sorprendentes del Rock subastados Una chaqueta militar de colores negro, dorado y rojo que Michael Jackson utilizó en una fiesta privada de cumpleaños de Nelson Mandela, fue vendida por la módica cantidad de 68.270 € Redacción

lunes, 13 de julio de 2020, 09:24 h (CET) La web de anuncios clasificados, Clasf.es, quiere informar sobre el Día Mundial del Rock. El objetivo es recopilar los principales objetos de cantantes de rock que han sido subastados por grandes sumas de dinero.



¿Por qué se celebra el Día Internacional del Rock?

Esta conmemoración se celebra desde 1986 y su origen tiene que ver con el concierto benéfico "Live Aid" que se celebró de forma simultánea en Londres y Filadelfia.



Consiguió recaudar casi 40 millones de euros y en él actuaron bandas como Queen, U2, Dire Straits, Judas Priest, Led Zeppelin, The Who, Eric Clapton, Phil Collins, Tina Turner, Mick Jagger entre otros.



Debido al gran éxito del evento, al año siguiente se declaró como Día Mundial del Rock. El que propició que esto fuera posible fue el compositor irlandés Bob Geldof, fundador de la banda Band Aid Trust.



Los objetos de famosos del rock subastados a gran precio





Rebeca de Kurt Cobain

Una rebeca de acrílico y mohair utilizada en su última sesión de fotos de Nirvana con el fotógrafo Jesse Frohman, fue subastada por 66.670 €.



Las fotos eran para el albúm "In Utero" lanzado en 1993.



Plato de papel de Kurt Cobain

Una persona pagó 19.556 € por un plato de papel en el que el artista de Nirvana había comido pizza en un club nocturno de Washington en 1990.



En dicho plato, habría escrito un set list de su puño y letra.



Chaqueta militar de Michael Jackson

Una chaqueta militar de colores negro, dorado y rojo que Michael Jackson utilizó en una fiesta privada de cumpleaños de Nelson Mandela, fue vendida por la módica cantidad de 68.270 €.



Ropa de Freddie Mercury

El mítico cantante de Queen, desata desde siempre muchas pasiones y una camisa negra de seda utilizada y firmada por él, se vendió por 48.447 €.



Además, también se vendió un traje arlequinado utilizado por él, llegando a pagarse 31.388 €.



Gafas de John Lennon

Las lentes redondas más famosas de la historia fueron vendidas por más de 1,5 millones de euros a un británico, aunque se desconoce la cifra exacta.



Piano de Elvis Presley

El legendario piano de cola del rey del rock valorado entre 2,2 - 4,4 millones de euros fue subastado por el 40ª aniversario de su muerte.



Letra manuscrita por Bob Dylan

La letra de la canción Like a Rolling Stone manuscrita por el propio Bob Dylan, fue vendida por 1,7 millones de euros.



Chaqueta piel de Michael Jackson

La chaqueta de cuero utilizada en el videoclip de Thriller se vendió por 1,6 millones de euros. Los fondos iban a ir destinados para hacer hospitales para niños en todo el mundo.



Sintetizador Oberheim OB-Xa de Queen

La banda británica de Queen, utilizó este sintetizador para grabar su single "Radio Ga Ga" en 1984 y el aparato se vendió por 22.223 euros.



Camisa de Jimi Hendrix

Esta camisa hecha a mano por Jimi Hendrix fue vendida por más de 88.894 euros. La camisa tiene un motivo floral y fue creada a partir de un textil indio y tiene un cuello Nehru.



