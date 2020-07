​Asesino de brujas. La bruja blanca de Shelby Mahurin, una historia de mujeres empoderadas y magia oscura

Dos años atrás, Louise le Blanc huyó de su aquelarre y se refugió en la ciudad de Cesarine, donde renunció a la magia para vivir de lo que pudiera robar. Allí, cazan a brujas como Lou. Les temen. Y las queman.



Como cazador de la Iglesia, Reid Diggory ha vivido su vida bajo una regla: «No permitirás que ninguna bruja viva». Pero cuando Lou realiza una gran artimaña, tanto ella como Reid se ven obligados a aceptar una situación impensada: el matrimonio.



Lou, incapaz de ignorar sus sentimientos que son cada vez más fuertes, pero sin poder cambiar quién es, debe elegir. Asesino de brujas de Shelby Mahurin llegó a España gracias al sello juvenil Puck, de Urano ediciones. Esta novela, cuyo título en EEUU es Serpent & Dove, había sido autopublicada en Amazon consiguiendo varios reconocimientos como Amazon Best Book 2019, New York Times Bestseller, B&N's YA Book Club Pick, Indiebound Bestseller, y puesto número 6 en la 2019 Kids’ Indie Next List. Posteriormente, Harper Collins Publishers consiguió hacerse con sus derechos y, por último, llegó a los esperados lectores de España a través del sello Puck.



La novela es la primera parte de una bilogía y nos promete un claro argumento de «enemies to lovers», pues, Lou, la protagonista femenina, es una bruja y Reid un miembro de la Iglesia que ostenta el cargo, nada más y nada menos, de capitán de los cazadores de brujas. Como el lector podrá adivinar, hay un pequeño guiño encubierto a la inquisición en esta parte de la historia.



La obra no es una simple historia de amor, pues encierra muchos giros argumentales en sí misma, así como pequeños detalles distintivos, pues a lo largo de las páginas se salpican términos en francés que, sin embargo, no entorpecen la lectura. Aunque, aun no siendo una historia de amor pura y dura, la relación entre los protagonistas principales tiene un gran peso y ocupa casi toda la segunda parte del libro.



El worldbuilding de la historia es también uno de los elementos fuertes. Hay todo un mundo creado alrededor de la magia. En la historia se nos presentan a varios aquelarres y, cada uno de ellos, ostenta un tipo de magia diferente. Por ejemplo, Lou es una dama blanche, necesita a la naturaleza para hacer su magia.



Y, lo más destacable es, sin duda, la fortaleza que Lou, como mujer, transmite. Lou es una mujer empoderada incluso en este mundo de ficción. Es una mujer que lucha por lo que quiere, es capaz de comunicar sus deseos, no le importa que sus comportamientos se alejen de la imagen típica de «la dama», le gusta llevar pantalones y es fiel a sí misma. Esta imagen choca directamente con Reid, cuyas enseñanzas son mucho más tradicionales, pero esto, a su vez, es lo que otorga a la trama de un atractivo extra.



Asesino de brujas. La bruja blanca se una el movimiento literario que desea traer de vuelta a las brujas más clásicas de nuestro imaginario y, a la vez, introduce un romance lleno de contrastes y un mundo particular creado por Shelby Mahurin.