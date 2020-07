​La leonesa Patricia Díez Díez, una firme aspirante al Premio literario Amazon Storyteller 2020

Cada año, Amazon lanza su habitual premio literario en donde miles de obras concursan por una plaza finalista en él. La escritora Patricia Díez Díez, con una obra de relatos para concienciar sobre los malos tratos, No me quieras tanto, hasta la fecha, se ha estrenado en la novela de ficción con un thriller singular que se desarrolla íntegramente en un pequeño pueblo leonés (ficticio) como escenario. El libro se titula Sendero de Luna y ha tenido una gran acogida desde su llegada, ocupando los primeros puestos de sus categorías y manteniéndose en buenas posiciones del ranking general y en la lista de participantes. La propia provincia leonesa se ha hecho eco de su nueva escritora y está apoyando la candidatura de Patricia con mucho entusiasmo.



¿Quién es Patricia Díez Díez?

Una niña que lo único que pedía cuando sacaba buenas notas en el cole eran más libros, sobre todo, de Pesadillas. Que escribía libros hasta de recetas y de trucos caseros. Cuyos ojos brillaban cuando se ponía delante de un folio en blanco.

Una adolescente y joven que escribía sus sentimientos más profundos para no volver atrás.



Y una mujer que ha vuelto a nacer publicando un libro personal y de autoayuda para mujeres. Que lucha por saber quién es. Que está empezando a cumplir sus sueños con su primera novela publicada, Sendero de Luna.



¿Cómo has acabado en el Premio literario de Amazon Storyteller 2020?

Cuando publiqué mi primer libro No me quieras tanto, me uní a ciertos grupos de escritores y lectores y, poco a poco, me adentré en un mundo nuevo. El Premio Literario de Amazon creo que es la mejor plataforma para darme a conocer, lo tuve claro desde el principio.



¿Con qué novela te presentas al Premio?

Me presento con Sendero de Luna, una novela con la que además de hacer disfrutar a los lectores, pretendo dar a conocer la cultura leonesa (León, España). Muchos lectores me han dicho que es como si estuvieran allí, porque, además de estar ambientada en esa región, también la forma de hablar y de ser de los personajes es muy característica.



Como leonesa, me hace feliz poder transmitir un trocito de lo que somos y también desde la provincia, me están apoyando con una campaña de prensa que me ha sorprendido mucho.



Tu novela está catalogada de Thriller Médico... Al parecer, no es un thriller al uso. ¿Crees que este género está ya muy encasillado?

No creo. Hay thrillers puros que son grandes obras maestras, pero sí creo que hay una tendencia general a mezclar géneros. Mi novela está catalogada, como bien dices, como thriller médico, pero, realmente, la definiría como un thriller psicológico lleno de romance y misterio, e, incluso, ha habido lectoras que me han mencionado la fantasía, así que creo que es cuestión de cómo se viva la historia al leerla.



Ocupaste los primeros puestos nada más lanzar la obra y ahora estás en muy buena posición del ranking de popularidad. ¿Se podría decir que te han acogido bien los lectores?

He tenido mucha suerte porque desde que lancé Sendero de Luna el 9 de mayo, sigo manteniéndome en los primeros puestos la mayor parte de los días. Las listas de Amazon pueden fluctuar mucho, pero estoy muy contenta. Sí, los lectores la han acogido bien, me suelen escribir contándome que les ha gustado mucho y es lo que más feliz me hace.



Mucha gente se está animando a leerla y puede influir no solo la portada sino también la sinopsis y el hecho de que trate sobre un pueblo misterioso, ¿qué mejor escenario que un pueblo recóndito para que haya misterio?



¿Qué es lo más interesante que resaltan ellos de tu obra?

La verdad es que lo que más suelen destacar es la originalidad, que nunca han leído nada parecido. Esto hace que en ningún momento se esperen lo que pasa al final del libro, cuando se resuelve la trama principal. Por eso, precisamente, digo que no es un thriller puro. Además, la temática es novedosa, es la única novela en el mundo que habla de ello, al menos yo no he encontrado otra.



¿Qué opinas, en general, del Premio?

Para mí es una gran oportunidad de darme a conocer. Hace algo más de un año, cuando publiqué mi primer libro, no estaba ni preparada ni conocía el premio, pero este año que por fin me he decidido a publicar una novela, estaba y estoy decidida a apostar y trabajar duro por un premio cuyo reconocimiento es mundial.



¿Te ves como Finalista?

Para mí es muy importante verme como finalista, no me gustan los derrotismos. Si creo en algo y me embarco, lucho hasta el final, aunque hay obras de mucho nivel que se presentan, igual que cada año. Ahora lo que queda es trabajar duro y disfrutar del camino con el resto de compañeros y compañeras.



¿Seguirás publicando más obras en la plataforma de Amazon previamente?

Sí, sin duda. Creo que Amazon nos ha facilitado la publicación de nuestras obras a muchos escritores y, no solo eso, sino que ha hecho que sea una vía más para vivir de la escritura.



Para terminar... Has reeditado hace poco tu primera novela que también está teniendo mucho éxito entre el público. Háblanos de este registro tan personal para que nos acerquemos un poco más a ti, y no solo a la escritora de thriller.

Realmente, No me quieras tanto tiene bastante de thriller, pero es un libro de autoayuda en clave de ficción para mujeres que han vivido situaciones de maltrato. De hecho, a la primera a la que ha salvado es a mí. Ha habido un antes y un después, ya que tras publicarlo, he podido dejar atrás muchos monstruos internos y disfrutar de verdad escribiendo nuevas historias.



Se puede apoyar la candidatura de la escritora Patricia Díez Díez en la plataforma de Amazon. Su libro, Sendero de luna, está disponible tanto en papel como en digital.