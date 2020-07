Queer Eye, ya disponible en Netflix ​Temporada cinco de próximo estreno en Estados Unidos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 3 de julio de 2020, 09:40 h (CET) Ya han pasado 15 años desde que la serie ganadora de un Emmy "Queer Eye for the Straight Guy" ("Operación G" en España), revolucionara los realities televisivos. Ahora, la serie regresa a Netflix y se globaliza, presentando a un público internacional una estética moderna, perspectivas de lo más diversas y a los nuevos Fab 5: Antoni Porowski (comida y vino), Bobby Berk (diseño de interiores), Karamo Brown (cultura), Jonathan Van Ness (cuidado personal) y Tan France (moda).



Esta temporada, el equipo de "Queer Eye" deja atrás sus raíces neoyorquinas y se traslada a Atlanta (Georgia) y alrededores. Los nuevos Fab 5 se relacionarán con hombres y mujeres de todo tipo y condición, en ocasiones con actitudes y creencias totalmente opuestas a las suyas, y tratarán cuestiones que abarcan desde los derechos de la comunidad LGBTQ y la crítica social hasta cómo preparar un guacamole casero para chuparse los dedos.



El creador de "Operación G", David Collins (Scout Productions), es el productor ejecutivo de la nueva serie, junto con sus socios productores Michael Williams y Rob Eric. David Eilenberg también será productor ejecutivo en colaboración con ITV Entertainment. Visita "Queer Eye" en Netflix. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.