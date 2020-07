Los españoles mantienen su estado de forma a pesar del confinamiento Primer estudio deportivo tras el fin del Estado de Alarma Redacción Siglo XXI

miércoles, 1 de julio de 2020, 10:26 h (CET) Un estudio de la página especializada en running Diario de una Maratón demuestra que los españoles han mantenido la forma durante el confinamiento. Así se desprende de un estudio que han hecho entre sus miles de usuarios digitales.

A la pregunta de “¿con qué forma has acabado el confinamiento?”, el 57% indicó que mejor o igual que antes, mientras que el 43% señaló que está en peor forma que antes. Sorprende que del 58% que indicó que está mejor o igual que antes, el 24% ha acabado la desescalada en mejor forma que antes del Estado de Alarma.



Entrenadores virtuales El 57% ha seguido haciendo deporte en casa ayudado con los entrenadores virtuales u online. Muchos recurrieron a estos nuevos métodos de entrenamiento ante la imposibilidad de hacer cardio en casa, ya que el 62% de los encuestados no dispone en casa de una cinta para correr, máquina de spinning o máquina elíptica.



Nuevos runners, pero sin mascarilla Un 31% de los encuestados se ha apuntado a la moda del running y ha empezado a correr después del confinamiento cuando antes no lo hacía. El confinamiento ha hecho que un 19% vuelva a calzarse las zapatillas de running y salga a correr después de llevar un largo periodo sin hacerlo. Eso sí, un 77% afirma que ha salido a correr siempre sin mascarilla.



Los españoles, en buena forma El confinamiento ha sido largo, pero nos hemos cuidado. A la pregunta de, “¿cómo calificarías tu alimentación durante el confinamiento?”, la mayoría se aprueba, con una media de 7 sobre 10.



Y por último, a la pregunta de "¿cómo calificarías tu estado de forma actual?", la mayoría se pone un notable alto, siendo el 8 sobre 10 la nota media.

