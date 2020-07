​Entrevista al poeta y cantor bilingüe (castellano–náhuatl)

Jorgees poeta, escritor y cantor bilingüe castellano–náhuatl, originario de Puebla, México, es descendiente de un padre bohemio, cantautor, de quien aprendió a tocar la guitarra y hacer rimas con la letra de sus canciones. En resumen describe: “Busco y promuevo el conocimiento del idioma náhuatl; aprovecho los espacios que me permitan mostrar el esplendor de nuestra lengua, tradiciones y costumbres en las culturas mexicanas a través del canto y la poesía en náhuatl.Rescato los valores morales del idioma ‘Náhuatl’; el orgullo de mi raíces, proyectando una mirada a nuestros ancestros. Manifiesto el esplendor de la mujer, el costumbrismo social y tradiciones.”



Este poeta tiene la grandiosa virtud de plasmar lo que siente en dos idiomas, hablar con él es entender lo maravilloso que es trabajar con pasión por el arte y la cultura, merece la pena conocer un pocodel estupendo legado que ha venido realizando con enorme pasión, en esta entrevista hablamos de lo más destacado de su trayectoria como poeta, artista y gestor cultural. Antes de iniciar a leer la entrevista te dejo este enlace, donde Jorge nos recita un poema de su autoría en castellano y náhuatl: https://youtu.be/kdRun6Et0hg



Entrevista

¿Cuál es la diferencia de escribir en náhuatl y castellano?

Jorge:Filosofíanahuatlata tiene sus propias características, su estructura lleva siempre una enseñanza para reflexionar y va de acuerdo con el mensaje que se quiere mostrar.



Lleva un ritmo corto como si fuera cantado en tres tiempos de un compás de música.

La esencia del náhuatl no es como en el castellano, que cada palabra refleja su significado; en náhuatl es un poco diferente; por ejemplo; decir “Te extraño”, se dice “mitztemoa noyollo”, pero literalmente significa: “Te busca mi corazón”.



Siempre debe pensarse en náhuatl y después traducirlo al castellano, buscando un significado apropiado para entenderlo; por eso no hay rima en la traducción.



¿Conoces algunos poetas que escriben en náhuatl en tu país?

No he tenido mucho contacto.



He leído a los poetas prehispánicos: Nezahualcóyotl, Maquilxochitl, Cacamatzin, Nezahualpilli.



Algunos poetas contemporáneos; Alfredo Ramírez, Poemas de Xalitla, en el Estado de Guerrero.



Maestro Miguel León Portilla que hizo muchos estudios, rescatando mucha poesía nahuatlata.



¿Existen palabras en náhuatl de uso común en la comunidad actualmente, mencione algunas?

Sí muchas, palabras de uso cotidiano, por ejemplo: jitomate, aguacate, metate, molcajete, petate, chayote, tecolote, zopilote, cenzontle, chocolate, nana.



¿En qué consisteel recital de náhuatl que promueves; “La Palabra, el Canto y la Poesía Náhuatl”?

Este proyecto nació en 1999, apoyado por el director del Mueso Adolfo López Mateos, Profesor Martín Mendoza, quien me invita a participar con poesía náhuatl. La idea es rescatar nuestras raíces, y el esplendor del idioma náhuatl.



El recital consiste en tres partes: •La palabra, enseñar a los participantes lo importante de nuestro idioma y como transmitirlo.



•El canto, interactuar con los asistentes a tocar un instrumento prehispánico y hacer canto náhuatl en armonía con ellos.También cantar canciones mexicanas traducidas al náhuatl, ej. Cielito Lindo.



•La poesía, mostrar la belleza de su expresión poética, el mensaje vivido, e invitarlos a realzar talleres para hacer poesía.



¿Por qué escribes con ritmo y métrica tus poemas?. ¿Qué géneros literarios utilizas?

Es mi forma muy particular de hacer poesía.



Utilizo el ritmo para ordenar la fonética y simétrica de cada verso, se escuchen más sonoros.



La métrica para condicionar la frese en cada verso, estrofa y darle una cantidad de sílabas en cada verso. Los géneros que utilizo generalmente sonel lírico: elegía, romance, canción, oda.



¿Qué opinas de la poesía contemporánea?

Es una poesía que rompe en muchas ocasiones las reglas de estilo, pero es parte fundamental en cada verso o párrafo.



Muestra una estructura ecléctica, porque toca todos los puntos cotidianos y de la sociedad.



Rompe con la métrica clásica, y no importa su longitud o el número de sílabas utilizadas, que conforman la idea.



La rima no es importante, solo el mensaje y la esencia del poema.



Me gusta leerla para gozar del sabor poético que manifiesta.



¿Cómo se interrelaciona en su vida la poesía con la música?

Se lo debo a mi padre quien escribió canciones y cantaba con la guitarra, nos enseñó a formar grupos con jóvenes para cantar canciones populares en eventos públicos y también en las iglesias, con cantos religiosos, fomentando la calidad musical, de ahí salió la inquietud de escribir poesía y el canto y formar estudiantinas.



¿En qué consiste la estudiantina?

La estudiantina consiste en promover el canto y la música de corte español tradicional de las estudiantinas en la juventud mexicana.



¿Cuál es tu trayectoria como director de estudiantinas?

Mi trayectoria en esta disciplina artísticainició en marzo de 1970 formando un grupo coral en la iglesia de mi comunidad.



A partir de 1972 he formado diversas estudiantinas:



EL-Adonai, Epiqueya, Kerigma, Shalóm; Hilquiyá-Hú; Mahetabel



Actualmente con la Estudiantina “Voces de Atizapán” desde hace 13 años.



En marzo de 2020 cumplí “50 años” como director de coros y estudiantinas, esperando realizar este festejo en octubre de este año, pasando un poco la pandemia.



¿Qué requisitos se necesitan para ingresar a la estudiantina?

Cualquier persona puede integrarse hombre o mujer



Edad mínima 11 años hasta 70 años



Tener ganas de aprender a cantar y tocar un instrumento musical (guitarra, mandolina, tricordio, laúd, bandurria, pandero, bajo)



Compromiso para asistir a ensayos y a los diversos eventos que tiene la estudiantina.



Llevar una superación constante musicalmente hablando.



¿Cuáles han sido los resultadosque has tenido en la estudiantina?

Fomentar el amor al canto y a la música a través de los instrumentos y la integración del grupo.



Fomentar los valores humanos, sociales y cristianos, que permitan un desarrollo integral como persona en la comunidad.



Apoyar a jóvenes que han estado en situación de drogas o alcoholismo y mostrarles nuevas oportunidades y espacios de convivencia para salir de su estatus de drogas.



¿Cómo describes los logros que has obtenido en tu vida literaria y artística?

Siempre he tenido la mentalidad de enseñar y compartir mis conocimientos y dejar una pequeña huella en mis semejantes.



Al escribir lo hago con el sentir de ese momento, plasmando la esencia de mi vida y de la comunidad.



En lo artístico, he logrado que muchas personas se acerquen al idioma náhuatl despertando su interés para aprenderlo.



Con la estudiantina mostrar a la juventud que hay diversas opciones para superarse integralmente en la formación de sus proyectos de vida y profesión. No solo con la música y el canto, también con la convivencia cotidiana.



¿En qué proyectos literarios estás trabajando?

Para 2021, preparar un quinto poemario con poesía erótica, sin vulgaridad, ni pornografía, con talento y suspicacia erótica.Escribir poesía en náhuatl y preparar el segundo poemario, para el año 2022.



Síntesis biográfica

Jorge Gilberto Álvarez Pérez (n. 1952 en Necaxa Nemi Caxitl Atl), significa: “Morador del Cajete de agua”, en la Sierra Norte de Puebla, México. Es hablante nahuatlata, desde muy pequeño aprendió el náhuatl como parte de su idioma cotidiano por su abuela materna. Actualmente radica en Atizapán de Zaragoza hace más de 40 años. Es Lic., en Archivonomía, Guía de turistas, Historiador, Documentalista, Director de Estudiantinas. TieneDiplomado Universitario en Administración y Documentos; Universidad Autónoma del Estado de México. Formación de Facilitadores en Competencias; Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Formación de Facilitadores en Competencias, University of Cambridge, Inglaterra. Con mención honorífica.



Poemarios publicados

•“Entorno de Mujer” poesía romántica de halaga a la mujer; en castellano.



•“Alma y Canto en el Viento” proyecta una reflexión de la vida cotidiana, expresada a través del verso. En castellano.



•“In cuícatl Patlatollaliliztli náhuatl”; “El canto en poesía náhuatl” tiene la finalidad de promulgar y rescatar nuestros valores mexicas a través de la poesía, canto náhuatl, 30 poemas con su traducción al castellano.



•“Esencia y espacio en vaivén”, género lírico con poesía cotidiana y de reflexión comunitaria y familiar.



Antologías y festivales poéticos

Ha participado en diferentes antologías poéticas y también ha participado en diversos Festivales Poéticos en distintos Estados de México junto con poetas nacionales e internacionales.Ha sido jurado en concursos de: Poesía, Oratoria, Altares de Muertos; (tradición mexicana).Entre las más recientes antologías están:



Antología “Voces Unidas en Real de Potosí”, Mayo, 2019.Antología “Un virus sin corona”, Marzo, 2020, testimonios poéticos y narrativos escritos en la Pandemia del COVID 19; obra internacional; Academia de literatura Latinoamericana y Editorial Pandero Cultural, sede San Luis Potosí, México, dirigida por la poeta e ingeniera Odette Méndez Paz.