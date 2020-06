Rafa Romera, concursante de Operación Triunfo 2020, anuncia su primera gira junto a Live Nation, compañía con la que además, ha firmado un acuerdo de management para el desarrollo de su prometedora carrera musical profesional que hoy empieza.



En palabras del presidente de Live Nation, Robert Grima:



“Estamos encantados de dar la bienvenida a Rafa Romera en nuestra casa. Desde que conocimos a Rafa nos cautivó su energía y su simpatía, pero sobre todo, su calidad compositiva y su voz tan personal. Por eso queremos apoyar a Rafa para que su música y esa conexión tan especial que tiene con el público se extienda y crezca por muchos años”.



Tras su paso por la academia de Operación Triunfo, inicia su carrera en solitario con el lanzamiento de su primer single

“Como una Gota” el próximo 3 de julio. Producido por Antonio Ferrara y Pedro Pimentel, el tema muestra su declaración de intenciones e influencias musicales.



La primera gira de Rafa Romera, en la que presentará su primer EP, pasará por Córdoba el 5 de noviembre (Sala Hangar, SOLD OUT), Sevilla el 7 de noviembre (Sala Fanatic SOLD OUT), Madrid el 19 de noviembre (Sala But), Valencia el 20 de noviembre (Sala Moon SOLD OUT) y Barcelona el 21 de noviembre (Razzmatazz 2 SOLD OUT).