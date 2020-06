Entre libros, poesía y helados de las diosas y dioses (cocoa más vainilla y coco) disfrutamos un jueves doce de Marzo en la Plaza Atlantis de Escazú al recibir la encomienda de libros: La Muralla y el Color Púrpura, Persépolis y la vida de Adéle presentados en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019 por la escritora Ligia Urroz, en medio de un calor tropical con lluvias o garúas de una tarde fresca con el escritor Carlos Javier Jarquín paisano de la bella Ligia.

Todavía se podía saludar con abrazos y besos entre amigos y ya a nuestras espaldas gemía la muerte, pero la poesía nos mantenía en serena calma; jamás se nos cruzó por la mente las trágicas dimensiones y menos el vivir enclaustrados. Es cierto que el mundo digital y la creación cultural en sus diferentes manifestaciones ha sido y será nuestro respiradero, pero todavía somos humanos, de contacto, de remirarse y adivinarse en los gestos cual monos titis por más que las fotos nos recomponga.



Me sublevo en mi cuarto con las anotaciones, fotos, y repito: la vida es un presente y ahora es como un helado, Pasión cocoa, con frutas tropicales en cuadritos, que hacen hablar a las musas o musos y reveo el envase de mascaritas, cucharilla y el libro de Escritores su vida y obra con la portada magistral en blanco y negro del premio nobel Gabriel García Márquez que compró el poeta Carlos Jarquín en la Librería Internacional.



Recuerdos en pugna con otros cual cascadas bullen y es un instante la vida, del mes de junio doloroso por la pérdida física de mi esposo hace dos años y a la vez estoy animada en Costa Rica con el cuido de mi hijo y la gente solidaria, que casi me han adoptado, y entre ellos la humanidad del Chico poeta, Corazón de poeta, quien arriba a sus tres décadas de vida, cumpleaños de un ser humano que construye o reconstruye las semillas o pilares de la nueva civilización que les toca sembrar. Creo que lo están haciendo con más servicio, disciplina y ecuanimidad y hasta viajarán a la quinta dimensión de esta Matrix en la que estamos siendo sembrados; algunos perecerán si se aferran a patrones egoístas, desfasados, adoradores de lo material cuando todo nos llama a la reflexión a la espiritualidad. Allí los vislumbro acompañados de la experiencia y sabiduría de las personas que ya hemos pasado el medio siglo con esa vitalidad poética, de la pasión cocoa revitalizadora del espíritu para comulgar con dioses y espíritus que nos habitan y así seamos equipos renovadores de nuevas formas de vida y de lenguajes y del arte. Entreveo un mundo telepático y de viajes intestelares …



En las noches la voz aterciopelada, solidaria y tierna del poeta suena y sabe a cocoa( recuerdo mi infancia a mi madre con su taza de cocoa caliente en los desayunos de invierno en Lima ) me enternece compartir con el joven poeta a través del celular y como resuena esa risa de niño travieso y su voz leyendo poesía convoca a la paz y serenidad hasta al más despistado, y aún me asombra recordar que en un instante el helado desaparecía y yo apenas con el vaso que casi íntegro fue a parar a mi casa…



El pasado 26 de Junio fue el cumpleaños del escritor, columnista internacional, gestor cultural Carlos Javier Jarquín, nacido un martes 26 de junio a las doce pm del año 1990 en (Rancho Grande, Matagalpa Nicaragua), quien reside en Costa Rica. Escribe diferentes temas desde prólogos, reflexiones, crónicas, opinión, reseñas, entrevistas, poesía, siendo su vocación el área cultural literaria con publicaciones diarias en revistas, prensa físicas y digital en diferentes países.



El oficio del escritor exige disciplina de lecturas y escribir y así aprovechamos los tiempos o los creamos y es cuando la soledad, reclusión se prestan. Así me imagino al amigo en sus guardias nocturnas creando sus textos, en monólogos de lunas y estrellas, al viento a cielo abierto de las madrugadas con los perros, guías fieles al ritual del alba para sentir la dicha, vitalidad de un nuevo día, cerrando un ciclo amoroso del atardecer y amanecer, punto maravilloso de nuevos nacimientos. El Poeta los percibe todos los días y este viernes veintiséis de junio, un nuevo año para completar las tres décadas con la magia divina del círculo, del símbolo de la torta con sus treinta velas encendidas con más luminosidad y emprendimiento al escritor, columnista y súper humano que está al servicio del bien, al amar la vida.



Ana Anka (Lima, Perú, 1955), residente en Venezuela. Soy escritora, poeta, columnista, promotora cultural, editora, Psicóloga, locutora, he sido profesora de psicología de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas y Psicóloga en Educación Especial de la Zona Educativa del estado Monagas. Desde 1992 vivo en Maturín, Monagas, Venezuela. Entre mis libros publicados figuran: Ensayos y compilaciones (1987) Mimetismo Pendular. Huídos de Saturno, (1999). Eros y pedagogía (2005), Batería de poetas Avanzadoras (2014), Anacópula, (2017). Desde el mismo punto, (2018). Mis libros los he presentado en ferias internacionales de libros de Venezuela, Costa Rica, Panamá, Cuba y Perú.



