Novedades sobre la nueva película de animación de Netflix

Netflix y Pearl Studio han anunciado hoy que la actriz revelación Cathy Ang, la ganadora de un premio Grammy, Phillipa Soo (Hamilton), el actor revelación Robert G. Chiu, Ken Jeong (Locamente millonarios), John Cho (Searching), Ruthie Ann Miles (All Rise), la nominada al premio Emmy, Margaret Cho, la tres veces ganadora del premio SAG, Kimiko Glenn (Spider-Man: Un nuevo universo), Artt Butler y la dos veces ganadora al Globo de Oro, Sandra Oh (Killing Eve), se unirán al reparto de voces originales del largometraje animado de Glen Keane, Más allá de la luna, que se estrenará este otoño.



Cathy Ang dará voz a Fei Fei, Phillipa Soo a Chang'e, Robert G. Chiu a Chin, Ken Jeong a Gobi, John Cho al padre de Fei Fei, Ruthie Ann Miles a la madre de Fei Fei, Margaret Cho a la Tía Ling, Kimiko Glenn a la Tía Mei, Artt Butler al Tío de Fei Fei, y Sandra Oh será la voz de la Sra. Zhong.

Christopher Curtis, Marjorie Duffield y Helen Park (KPOP) escribirán las canciones de la película cuya banda sonora corre a cargo del ganador del Oscar, Steven Price (Gravity). El ganador del Oscar, Glen Kean (Dear Basketball), dirige esta película de animación junto con el también ganador del Oscar, John Kahrs (Paperman). Gennie Rim (Dear Basketball) y Peilin Chou (Abominable) son productores de la película. El guión corre a cargo de Audrey Wells (El odio que das). Janet Yang (El club de la buena estrella), Glen Keane, Ruigang Li, Frank Zhu y Thomas Hui son productores ejecutivos del largometraje.