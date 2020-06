​Segunda entrega del ciclo 'Clásicos contigo' Profesionales de nuestro cine presentarán los 5 títulos de esta nueva entrega, que arranca el 3 de julio con El espíritu de la colmena Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 25 de junio de 2020

Cinco extraordinarias películas creadas entre 1973 y 1997, premiadas en los más acreditados festivales internacionales, que han sido y son emblemas para la memoria colectiva al conectar con sus espectadores contemporáneos y devolverles un imaginario mucho más rico y complejo.



'Clásicos contigo', el ciclo impulsado por el Instituto Cervantes y la Academia de Cine, inicia su segunda entrega el próximo 3 de julio con El espíritu de la colmena, célebre ópera prima de Víctor Erice producida por Elías Querejeta que presentará la cineasta Carla Simón.



A esta declaración de amor al cine, que se alzó con la Concha de Oro a la Mejor Película en el Festival de San Sebastián, le seguirá Los santos inocentes, la adaptación de la novela homónima de Miguel Delibes que llevó a imágenes Mario Camus con los nombres de Paco Rabal y Alfredo Landa (premio ex aequo en Cannes). El guionista Rafael Cobos introducirá el 10 de julio este relato de una España rural, patrimonial y salvaje.



En esta segunda cita compuesta por cinco buenos ejemplos con los que alimentar el canon del cine español, también figura otro largometraje de Erice que contó con el respaldo de Querejeta: El sur. Diez años después de su debut, el cineasta vasco llevó a la gran pantalla esta historia basada en una novela de Adelaida García Morales que el 17 de julio contará con la introducción de la directora y guionista Paula Ortiz.



Antonio Resines, Maribel Verdú y Jordi Mollà son los nombres del triángulo de La buena estrella, el cuarto "clásico" del programa que dirigió y coescribió Ricardo Franco.



Con cuatro Goyas (mejor película, director, actor –Antonio Resines-, guion y música) y una Mención Especial del Premio Ecuménico del Jurado de la sección de Cannes 'Una cierta mirada', este drama que se proyectará el 24 de julio será presentado por la actriz Aitana Sánchez-Gijón.



Para el cierre de esta segunda entrega se ha programado la obra de un autor que figuró en la primera parte del programa, La vaquilla, una sátira muy humana de la guerra civil española. Luis García Berlanga y Rafael Azcona proponen una mirada corrosiva hacia la contienda en esta ácida comedia coral, que contextualizará el día 31 el director y guionista Borja Cobeaga.



Flixolé, Vimeo y Canal Academia

Los títulos del programa, que pertenecen al catálogo de la Filmoteca de la Agencia Española para la Cooperación y el Desarrollo (AECID), están disponibles en Flixolé y se proyectarán para todos los amigos del Instituto Cervantes, a través de su canal en Vimeo. Estas proyecciones se complementan con las presentaciones que hacen profesionales del cine español, preámbulos que estarán disponibles en el Canal Academia dos días antes de la exhibición de las películas.



Los primeros 'Clásicos contigo' fueron Muerte de un ciclista, de Juan Antonio Bardem –presentada por Carlos Bardem–; ¡Bienvenido, Míster Marshall!, de Luis García Berlanga –introducida por Chus Gutiérrez–; Viridiana, de Luis Buñuel –Arantxa Echevarría–; y El verdugo, dirigida por Berlanga –que contextualizó David Trueba–.

