El 75% de los españoles ha aprendido nuevas recetas durante el confinamiento Más del 90% de los españoles confirma que, en esta paulatina vuelta a la normalidad, seguirá cocinando el mismo tiempo o más que antes del confinamiento Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 25 de junio de 2020, 08:53 h (CET) A raíz del confinamiento, la cocina ha tomado más protagonismo que nunca en España. Miles de españoles han descubierto, creado o intentado mejorar sus dotes culinarias. Según el estudio ‘Auge de la cocina en casa’ presentado por Orlando, casi el 70% de los españoles admite que durante la cuarentena ha cocinado más que antes. Es por ello que Orlando quiere compartir un mensaje de reconocimiento para todas esas personas que han cocinado como nunca, a través de su campaña ‘Aplauso de manoplas’.

Nuestro tiempo en la cocina

El confinamiento ha servido para recuperar, mejorar o descubrir hobbies. La cocina ha sido uno de los más destacados, ya que 1 de cada 3 españoles -llegando incluso al 38% en el caso de los hogares con hijos- admite que durante la cuarentena ha cocinado, como mínimo, 10 horas a la semana.



Las horas dedicadas a la cocina han dejado una huella profunda. La cocina no va a convertirse en una moda pasajera. Esto sería una evidencia, ya que más del 90% de la población confiesa que con la paulatina vuelta a la normalidad espera cocinar igual o incluso más tiempo que antes del confinamiento.



Evolución de la imagen de la cocina para los españoles





El interés por la cocina no solo se ha traducido en un incremento en el tiempo dedicado a la misma, sino también en la actitud que tienen los españoles hacia ella. Si antes del confinamiento un 46% de españoles confesaba tener una opinión positiva sobre la cocina, una vez superado, la percepción positiva ha aumentado en 12 puntos porcentuales, con el 58% de españoles confirmando este cambio.



La cocina, fuente de entretenimiento y creatividad durante el confinamiento

El confinamiento ha servido también para sacar el lado más creativo de los españoles en cuanto a sus aptitudes culinarias se refiere. Y es que 3 de cada 4 confiesa haber aprendido nuevas recetas, un 76% ha preparado recetas más elaboradas y un 70% reconoce que la cocina ha sido una vía de entretenimiento durante este periodo.



Con estos datos de contexto, no es de extrañar que casi la mitad de los españoles afirma haber descubierto su pasión por la cocina durante el confinamiento -hasta el 55% incluso en el caso de los Millennials- y que haya sido un tema de conversación importante para el 56%.



Pasta, arroces y guisos, lo más cocinado durante la cuarentena

A la hora de elegir las recetas a cocinar durante el confinamiento, la pasta, los arroces y los guisos tradicionales se han coronado como las tres más populares, con un 36%, 33% y 30% respectivamente.



En cuanto a las diferencias por grupos de edad, si nos fijamos solamente en los Millennials vemos que, tras la pasta, se encuentran la repostería (36%) y las pizzas (34%). En el ranking de los Baby Boomers (55-70 años), los guisos tradicionales suben al primer puesto (40%), seguidos de las ensaladas (32%) y las legumbres (30%). El estudio evidencia que el 90% de los platos preparados en los hogares españoles cuenta con tomate frito.



Por otro lado, la receta que más aplausos ha recibido en los hogares españoles durante el confinamiento no es otra que la paella, con casi un 20% de españoles confirmando que ha sido la receta estrella de su casa en este tiempo. Tras ella, las croquetas, la pasta y la pizza (todas ellas con un 8%) completan el ranking de los platos más aclamados en este confinamiento. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.