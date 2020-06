​Lisboa se engalana para recibir a la UEFA Champions League ​Los citizen se encuentran ante una oportunidad única de romper su mal fario en la máxima competición del balompié europeo Redacción Siglo XXI

martes, 23 de junio de 2020, 10:01 h (CET) Esta temporada tan atípica con motivo de la pandemia por el coronavirus que está asolando al planeta, todas las competiciones deportivas de primer orden han visto como sus planes de principio de curso se han visto alterados, en mayor o menor medida.



La Liga de Campeones tuvo que cambiar su sistema de competición de forma obligada. El parón llegó con los octavos de final en liza, y tras la oda al futbol vivida en Anfield entre Liverpool y Atlético de Madrid.



Después de muchos planteamientos, la UEFA decidió que la competición volverá en agosto, después de que hayan concluido las competiciones domésticas, en un calendario tan apretado, se finalizarán los octavos de final a puerta cerrada. Tras eso, quedarán tres rondas más para finalizar la competición, y todas ellas tendrán en común dos características: se jugarán a partido único y la ubicación, Lisboa.



Esta nueva tesitura en el torneo hace que se abran muchas posibilidades de reinado a aquellas escuadras, que, en situaciones normales, tendrían muy complicado asaltar el cielo. Las apuestas de la Champions League pronostican una igualdad inusitada en la capital portuguesa, pero, aun así, escuadras como Bayern Múnich, Manchester City o FC Barcelona -en caso de vencer al Nápoles en octavos-, llegarán con más opciones de conquistar una nueva ‘orejona’. Lo cierto que el título se obtiene con ganar únicamente tres partidos, y eso abre las opciones del Atlético de Madrid o Leipzig de cara hacer historia, y por fin, conseguir su primera Champions League.



Antes de llegar a la capital lisboeta, hay que dilucidar algunos de los partidos de vuelta de la UEFA Champions League. Especial emoción tendrá una de las finales anticipadas del curso, el Manchester City – Real Madrid. El conjunto blanco debe viajar a tierras inglesas a intentar dar la vuelta a la eliminatoria, después del asalto de los de Pep Guardiola al Santiago Bernabéu, hace ya unos cuantos meses.



Los citizen se encuentran ante una oportunidad única de romper su mal fario en la máxima competición del balompié europeo. El técnico de Sampedor, ansía reinar en Europa con su equipo, tras haber hecho historia la pasada campaña conquistando la Premier League, con lo que no pueden tener margen de error. Más si cabe ante todo un Real Madrid, el rey de copas.



Un viejo conocido del Real Madrid, su vecino de la capital, ha acogido con especial ilusión este cambio en el formato del torneo. Todos los aficionados al mundo del futbol, conocen la dificultad de vencer al Atlético de Madrid a un partido único, por lo que los del 'Cholo' Simeone pueden ser los auténticos tapados esta campaña, y así saldar la deuda que la máxima competición del viejo continente tiene con ellos. La parroquia atlética no olvida esas dos ingratas finales en las que la Copa de Europa se tocó con la yemas de los dedos, y como dice el dicho, a la tercera puede ir la vencida.

