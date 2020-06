Rakuten TV estrena su nuevo documental exclusivo, Anything is Possible, que narra el ascenso de la estrella de la NBA Serge Ibaka ​Al crecer en el Congo, las posibilidades de Ibaka de convertirse en un jugador estrella de la NBA eran escasas, pero a través del talento, la determinación, la perseverancia y la confianza en sí mismo, logró sus objetivos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 23 de junio de 2020, 09:17 h (CET) Rakuten TV ha anunciado hoy el estreno de su nuevo documental exclusivo, Anything Is Possible; que narra la historia de la estrella del baloncesto Serge Ibaka, jugador de los Toronto Raptors de la NBA. El documental estará disponible de forma gratuita en Rakuten TV a partir del 25 de junio en todos los territorios europeos en los que la plataforma está disponible.



Anything Is Possible ofrecerá una visión más cercana de la vida de la estrella mundial del baloncesto, conocida por su poder en las canchas y también por su trabajo humanitario. Desde sus inicios en el Congo hasta cumplir su sueño de jugar en Europa y Estados Unidos (donde consiguió el anillo de la NBA en 2019) y pasando por la creación de su propia fundación, el documental muestra la increíble historia de Ibaka cuando lleva el trofeo de la NBA a su país natal para demostrar a los suyos que el poder de creer hace que todo sea posible.



Con los testimonios de Ibaka, su familia y amigos, los espectadores acompañarán al jugador en un emocionante viaje en el que recordará su infancia en África mientras recorre los lugares donde pasó su juventud, compartirá su victoria con su comunidad y mostrará cómo ayuda a los jóvenes de entornos desfavorecidos en todo el mundo a través de la Serge Ibaka Foundation.



Al crecer en el Congo, las posibilidades de Ibaka de convertirse en un jugador estrella de la NBA eran escasas, pero a través del talento, la determinación, la perseverancia y la confianza en sí mismo, logró sus objetivos, demostrando así que todo es posible; un mensaje que quiere hacer llegar a niños de todo el mundo. A través de su fundación y la asociación con otras entidades, está decidido a promover la salud y la educación de los niños, así como ofrecerles oportunidades a través del área deportiva de la fundación, la Serge Ibaka Dreams Academy, tal y como se enseña en el documental.



Serge Ibaka explica: "Quería contar mi historia de una manera diferente. El trofeo de la NBA es un símbolo de que ‘todo es posible’, una frase que siempre repito. Es por eso que este documental no podía tener otro título. Ahora soy campeón de la NBA, pero nunca olvidaré de dónde vengo, mi viaje ha sido difícil de creer. Creo que cualquier persona puede disfrutar de la película, pero estaré especialmente orgulloso si puedo servir de inspiración a un niño, ya sea del Congo o de cualquier otro rincón del mundo, para que de todo por un sueño. Estoy muy emocionado de poder colaborar con Rakuten TV para llevar mi historia a toda Europa".



Teresa López, Directora de Contenido de Rakuten TV Europa, afirma: "Estamos increíblemente emocionados de que Anything Is Possible se una a la creciente oferta AVOD de Rakuten TV. El documental encarna muchos de los valores de Rakuten, como el empoderamiento y el optimismo, y muestra una visión fascinante de determinación y autoconfianza para lograr un sueño, y cómo así, esa determinación se está utilizando para ayudar a otros a tener una vida mejor y perseguir sus sueños. Sabemos que a los espectadores les encantará como a nosotros”.



Anything Is Possible es una coproducción de Uninterrupted Films y Ouenzé Entertainment. El documental se lanzará en el canal Rakuten Stories de la sección FREE de Rakuten TV, que estará disponible gratis en todos los territorios europeos en los que opera la plataforma. Anything Is Possible es la llegada más reciente al catálogo de contenido exclusivo de Rakuten TV. La plataforma continúa construyendo su catálogo con contenido exclusivo, original y gratuito, junto a otros exitosos lanzamientos recientes de Rakuten Stories como Matchday - Inside FC Barcelona, MessiCirque, Inside Kilian Jornet, el documental de Sadio Mané Made in Senegal y Andrés Iniesta - El héroe inesperado.

