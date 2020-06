Los de Marras estrenan el single 'Contágiame'

"Contagio, pandemia, confinamiento, coronavirus, covid-19... palabras desconocidas o solo escuchadas en películas de ciencia ficción o terror entraron de golpe a formar parte de nuestro día a día, se clavaron como un cuchillo en nuestras almas y cambiaron nuestra vida para siempre, en marzo de 2020.



Desde la tragedia, desde el dolor y el respeto más absoluto hemos hecho esta canción.



Nació en mitad del desastre, cuando el túnel era totalmente negro y su luz al final era una utopía. Nació en medio de la incertidumbre más absoluta, cuando cada un@ de nosotr@s tuvo que apretar los dientes y asumir las circunstancias que le había tocado vivir: un@s peleando en primera línea, otr@s encerrad@s en donde les tocara estar encerrad@s y much@s, desgraciadamente, sufriendo de lleno la enfermedad, la muerte o la imposibilidad de despedirse de sus seres queridos. Esta canción salió para ser cantada cuando todo hubiera acabado, se forjó con la intención de infundir fuerza y esperanza cuando sólo había muerte, miedo y nada que indicara un pronto final.



La sacamos ahora porque salimos del estado de alarma, porque dejamos atrás el confinamiento y las fases y empezamos una aventura con una palabra que no nos gusta nada: Nueva Normalidad. Nosotr@s queremos alcanzar la vieja y bonita normalidad que siempre hemos disfrutado y sufrido, pero de momento, esto es un gran paso y queremos celebrarlo con CONTÁGIAME.



Nuestra intención con la canción es contar lo que hemos vivido, darle las gracias a tod@s l@s que se han dejado la piel y la salud luchando en las diferentes trincheras que aparecieron de repente, darle valor a quién asumió su responsabilidad y se quedó encerrad@, pero sobretodo queremos mandar un mensaje: seguimos creyendo en la humanidad, creemos que esto que hemos sufrido nos tiene que ayudar a salir reforzados y a mantenernos unid@s, con nuestras diferencias, pero ahora más que nunca debemos HONRAR A L@S CAÍD@S Y A SUS FAMILIARES demostrando que estamos a la altura, como sociedad y como individuos, dejando a un lado luchas estériles y centrándonos en reconstruir lo que este bicho ha destruido. Contágiame la vida, es lo que nos pide el corazón, queremos sentir que empezamos una nueva etapa donde nos vamos a contagiar la vida, al principio, con responsabilidad y conocimiento, tomando todas las medidas de seguridad necesarias para que no se produzcan rebrotes que nos hagan volver atrás, pero creemos que merecemos sentir, cantar y gritar que ya hemos ganado, NO LA GUERRA, pero sí UNA BATALLA.