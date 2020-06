El número de muertes por COVID-19 supera las 450.000 a nivel global ​El jueves, varios países, incluidos México e Indonesia, reportaron un aumento récord en la cantidad de casos confirmados en un lapso de 24 horas Redacción Siglo XXI

lunes, 22 de junio de 2020, 08:51 h (CET) El número de muertes a nivel mundial por la pandemia de COVID-19 ha superado las 450.000, y la propagación del virus continúa acelerándose en gran parte del mundo. El periódico The New York Times informa que 77 países han reportado un aumento de nuevos casos en las últimas dos semanas.



El jueves, varios países, incluidos México e Indonesia, reportaron un aumento récord en la cantidad de casos confirmados en un lapso de 24 horas.

