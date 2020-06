España se rinde a la música de los 2000 y los éxitos españoles viven en Spotify una segunda época dorada “Soldadito marinero”, de Fito y Fitipaldis, es la canción favorita de la década de los 2000 en España en lo que va de año Redacción Siglo XXI

jueves, 11 de junio de 2020, 11:02 h (CET) El incremento de las escuchas de canciones de décadas pasadas es una de las tendencias entre los usuarios de Spotify que está marcando 2020. En abril, “Resistiré”, del Dúo Dinámico, protagonizaba un aumento de reproducciones del 435% y las playlists de usuarios de música ‘oldie’ aumentaban un 54%. Spotify ha querido profundizar en esta tendencia por recuperar éxitos del pasado por parte de los españoles para descubrir cuáles son sus décadas, canciones y artistas favoritos entre los 80, 90 y 2000.



Según los datos de Spotify, la música de la década de los 2000 vive una segunda época dorada y es la favorita de los españoles en lo que a nostalgia se refiere. Además, todos los éxitos que componen el ‘top 10’ de canciones más escuchadas son de artistas españoles y estos también copan los primeros puestos por número de reproducciones. En lo que va de año, un 56% de las escuchas de música de décadas pasadas corresponde a canciones y artistas de comienzos de siglo. Tras esta, la segunda década favorita son los 90, con un 27,8% de las reproducciones, y los 80, con el 16,1% restante.



La música de los 2000 sigue conquistando a los españoles veinte años después en Spotify. En estos años, géneros como la música latina, el pop y el rock eran los más populares. Fito y Fitipaldis cuenta con tres canciones en el ‘top 10’ de la década, “Soldadito marinero”, la canción más popular de los 2000, “Por la boca vive el pez”, que ocupa el puesto número 4, y “La casa por el tejado” , en el número 8. Otros de los grandes éxitos de la década son “Princesas”, de Pereza; “Caminando por la vida”, de Melendi; “Copenhague”, de Vetusta Morla y “Besos”, de El Canto del Loco.



“En los últimos meses, en Spotify hemos detectado una tendencia por parte de nuestros usuarios a escuchar música de décadas pasadas. La década de los 2000 es la clara favorita y los artistas más escuchados son todos españoles. Además, vemos esta tendencia a lo largo de todo el territorio español. También es común a todas las generaciones, desde ‘baby boomers’ hasta la generación Z”, explica Melanie Parejo, Head of Music para el sur de Europa de Spotify. “Nos encanta ser la plataforma de audio en streaming de referencia que millones de españoles eligen cada día no solo para descubrir los últimos lanzamientos, sino también para escuchar los éxitos que forman parte de la historia de nuestra música. Por eso hoy lanzamos una web donde cada uno puede descubrir la música que compone su propia banda sonora de décadas pasadas”.



A través del microsite que presenta hoy Spotify, cada usuario descubrirá su década favorita entre los años 80, 90 y 2000, así como sus canciones y artistas más escuchados de esos años. Todos los usuarios obtendrán una tarjeta personalizada con sus resultados que se podrá compartir a través de sus perfiles en redes sociales.



Tras los 2000, los 90 es la segunda década que más disfrutan los usuarios españoles de Spotify, el pop, la música latina, el rock y el indie como géneros más populares. Las canciones favoritas de estos años son “Como Camarón” y “Tu calorro”, de Estopa; “Pájaros de barro”, de Manolo García; “Pero a tu lado”, de Los Secretos, y “Por la raja de tu falda”, otro éxito de Estopa, los claros favoritos de finales del siglo pasado en España.



La tercera década musical más apreciada por los españoles son los 80, cuando el rock y el pop eran los reyes. Los temas favoritos de los usuarios de Spotify de esa década son “Resistiré”, del Dúo Dinámico; “Cadillac solitario”, de Loquillo; “Under Pressure”, de Queen y David Bowie, “Sweet Child O' Mine”, de Guns N' Roses, y “Another One Bites The Dust”, de Queen.



Canciones más escuchadas en España de los 2000:

“Soldadito marinero” - Fito y Fitipaldis “Princesas” - Pereza “Caminando por la vida” - Melendi “Por la boca vive el pez” - Fito y Fitipaldis “Copenhague” - Vetusta Morla “Besos” - El Canto del Loco “La revolución sexual” - La Casa Azul “La casa por el tejado” - Fito y Fitipaldis “Lady Madrid” - Pereza “No puedo vivir sin ti” - Los Ronaldos



Canciones más escuchadas en España de los 90:

“Como Camarón” - Estopa “Tu calorro” - Estopa “Pájaros de barro” - Manolo García “Pero a tu lado” - Los Secretos “Por la raja de tu falda” - Estopa “Noches de bohemia” - Navajita Plateá “La flaca” - Jarabe de Palo “No dudaría” - Antonio Flores “So payaso” - Extremoduro “Corazón partío” - Alejandro Sanz



Canciones más escuchadas en España de los 80:

“Resistiré” - Duo Dinámico “Cadillac solitario” - Loquillo y Trogloditas “Under Pressure” - Queen, David Bowie “Sweet Child O' Mine” - Guns N' Roses “Another One Bites The Dust” - Queen “With Or Without You” - U2 “Déjame” - Los Secretos “Chica de ayer” - Nacha Pop “Cien gaviotas” - Duncan Dhu “Ni tú ni nadie” - Alaska Y Dinarama



Artistas más escuchados en España de los 2000:

El Canto Del Loco Fito y Fitipaldis Estopa Melendi Pereza Daddy Yankee Marea La Oreja de Van Gogh Amaral Don Omar



Artistas más escuchados en España de los 90:

Estopa Joaquín Sabina Extremoduro Alejandro Sanz Nirvana Manolo García Antonio Flores Celtas Cortos Red Hot Chili Peppers R.E.M.



Artistas más escuchados en España de los 80:

Queen Mecano U2 Dire Straits Guns N' Roses Hombres G Radio Futura Duncan Dhu The Police Joaquín Sabina







