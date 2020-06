​Carlos “El chico poeta” Osvaldo Corrales Jiménez es escritor de ensayos, libros y poesía; nacido el 1 de febrero de 1966 en Costa Rica. Actualmente colabora para varios periódicos de su país y extranjeros Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 11 de junio de 2020, 09:56 h (CET) Por Osvaldo Corrales Jiménez



Carlos Javier Jarquín, nació el 26 de junio de 1990; es oriundo de Nicaragua, propiamente de Rancho Grande una localidad de Matagalpa, pero residente desde hace varios años en Costa Rica. Además de poeta, es escritor de ensayos y comentarios que casi a diario son publicados en poco más de ochenta periódicos y publicaciones de todo el mundo. Sus obras poéticas han sido incluidas en antologías de poesía, de nivel internacional. El mismo afirma que eso de chico poeta, se lo pusieron unas muchachas de Radio Sandino de Managua donde él declamaba sus poemas.



Javier, se destaca por llevar a los lectores temas llenos de humanismo, de reflexión y también hace reseñas de muchos personajes históricos y de actualidad, y que de una u otra manera marcan una buena huella, en nuestra sociedad. Él se percibe como un verdadero bibliófilo, que aprovecha cualquier espacio o tiempo para sumirse en la literatura, y deja entrever que esa afición le llegó a muy corta edad. Quizás, por eso es que dicho escritor y columnista, aborda con versatilidad temas tan variados que aparecen publicados en los medios de prensa escrita, en el siguiente enlace puedes ver recitar a Carlos: (https://youtu.be/V9wy0EqfvEA).



Con Carlos sostengo una interesante amistad a través de la vía telefónica e interacción mediante los medios informáticos actuales. De tal manera intercambiamos muchos puntos de vista de temas políticos, sociales, históricos, arte, cultura, literatura y de todo aquello que en su momento se ponga de relieve, en nuestra tertulia. Entre otras cosas, Jarquín motiva a los demás escritores a mantenerse en este interesante campo, otras veces escribe prólogos para libros y textos de escritores de diversas nacionalidades. Dicho escritor, también ha participado en varias actividades o reuniones de poetas y escritores nacionales y extranjeros de connotada trayectoria como Alfonso Chase y Laureano Albán (costarricenses).



Carlos, es un hombre aun muy joven pero con mucha sabiduría y amplia visión de mundo, ejemplo digno de seguir para o por muchos jóvenes que también tengan inquietudes literarias. La escritora peruana Ana Anka en su artículo “Retrato literario: Chico Poeta” ha expresado sobre Carlos:



“El chico poeta, con su amor solidario y desinteresado plasma y abre puentes o portales con sus entrevistas y reflexiones para detener el tiempo, un instante o destello literario, del amor honesto a ese otro ser humano, que también sueña y de alguna forma en los medios impresos y las redes sociales se logra promover, en el buen decir y uso se masifica la cultura, con esa otra mirada de artistas, sensibles y creadores. Ese respirar humano y juvenil del chico poeta, se refleja en sus columnas con cantos a la esperanza, sueños, valores, esa luz del ser que nos alumbra...”.



