Manuel de la Calva, Manolo, como le llama todo el mundo, está contento por el éxito que está teniendo Ramón Arcusa, la otra mitad del Dúo Dinámico, con la publicación de su primer libro, y quien entrevistamos hace pocos días en estas páginas.



Manolo, simpático y amable, como siempre que hemos contactado con él para hablar de temas profesionales, ha contestado a todas las preguntas que le hemos hecho, no sólo sobre el libro de Ramón, “Soy un truhán, soy un señor (o casi)”, sino también de su vida, de este momento difícil que vivimos a causa del Covid-19 y del éxito que ha tenido, precisamente a causa del mortal virus, su canción “Resistiré” que ha sido la banda musical de los españoles al salir a terrazas, ventanas y balcones para homenajear a nuestros sanitarios por su trabajo ante la pandemia.



A través de los años he podido darme cuenta que tanto Manolo como Ramón tienen un poco de todo, ambos son señores, pero también un poco truhanes, quizá esto explica el éxito de este Dúo Dinámico que hace más de sesenta años están cantando en escenarios de todas partes, siempre con éxito, si no fuera así no les contratarían.



Este año las cosas van a ser diferentes o al menos eso parece, de momento nadie ve con naturalidad asistir a un concierto masivo, con la máscara puesta, sin que la gente pueda corear las canciones de los cantantes.

Por eso, quizás, los músicos lo tienen más crudo para conseguir algún tipo de desescalada, eso Manolo también lo tiene claro, asegura que los artistas necesitan del contacto con el público y por tanto es posible que sean los últimos que puedan trabajar.



Manolo vive en Madrid y ha formado una familia fantástica con su esposa Myrna, llevan cuarenta y ocho hermosos años casados, ya digo, otro milagro como el de Ramón y su esposa Shura, que ya cuentan los cincuenta años de boda.



El Dúo Dinámico se lleva la palma en muchas cosas, primero, en su trabajo donde muchas de sus canciones han sido número uno y han calado entre el personal que las corea y baila en cada uno de sus recitales. Llevan más de sesenta y dos años juntos, trabajando, dando conciertos, y son amigos y uno más en cada una de ambas familias. Sin rupturas ni escándalos, tienen 83 años y están activos, con muchas ilusiones y ganas de crear nuevos proyectos. El Dúo Dinámico roza la perfección, no hay otro dúo en España que tenga estas características y, por lo visto en el mercado musical actual no se vislumbran sucesores.



Deberían ser mucho más mimados, sabemos que en nuestro país, normalmente, el éxito, y perdonen, da asco, vende muchísimo más el estar cabreado, el no saber que el Guadiana es un río y una larga lista de contratiempos que hacen que algunos personajillos tengan la atención de los medios en lugar de ocupar un lugar preeminente aquellos que valen por su trabajo, crean y hacen las delicias del público en cada una de sus actuaciones.



Manolo de la Calva habla claro de su compañero, de su vida, de sus canciones, de su familia y del confinamiento, lo hace con sinceridad y sencillez, tal y como es él, un señor, si, pero también un truhán, por suerte.



Ramón Arcusa, el otro 50% del Dúo Dinámico y su pareja en los escenarios desde hace más de sesenta años, acaba de publicar su primer libro, “Soy un truhán, soy un señor, (o casi)”, usted no ha colaborado en esta iniciativa, ¿por qué? Bueno, es un libro autobiográfico, pero de alguna manera si he colaborado, pues soy parte del argumento y de su vida artística y personal.



¿Le ha parecido bien que Ramón se haya desmarcado del Dúo? Me ha parecido muy bien y creo que ha hecho un ejercicio de perspectiva que solo puede ejercer uno mismo.



¿Qué le parece lo que ha escrito? Me ha gustado mucho, pues en lo que yo sé de lo que ha escrito, ha dicho la verdad.



¿Se ha visto reflejado en el libro de Ramón?, además, se lo dedica a sus padres, a su mujer, a usted y a Julio Iglesias, ¿se siente uno más en la familia de Ramón? Me he sentido bien tratado, y por supuesto como uno más de su familia



Usted, que conoce bien a Ramón, qué cree que es, más truhan que señor, o al revés Ramón por naturaleza es un señor…pero con reminiscencias de truhán, lo cual da un resultado muy positivo al conocerle.



El libro lleva el título de una canción del Dúo que popularizó Julio Iglesias, “Soy un truhán, soy un señor (o casi)”, según usted, ¿era el mejor título que Ramón podía usar? Creo que sí; es una canción que compuso para Julio Iglesias, y que fue su talismán. Vendió y vende todavía millones de discos, es lógico que sea un título mágico para un libro, como fue una canción mágica para nuestro cantante más internacional.



Manolo, estamos pasando por un año muy dramático, nos ataca un virus y aún no tenemos un fármaco que nos cure, y mucho menos una vacuna, ya han dicho que ésta tardará en llegar, ¿cómo ha vivido usted este Covid-19 y el confinamiento? Tengo una familia que formamos una piña, una esposa que me adora y unos hijos que me quieren, y eso hace que el confinamiento sea menos tedioso.



Pese al confinamiento hemos salido a las terrazas y ventanas de nuestras casas para aplaudir y homenajear a quienes nos han ayudado a salir adelante en esta crisis sanitaria, y lo hemos hecho cantando una canción suya, “Resistiré”, canción que hace treinta años llevan ustedes cantando al inicio y para cerrar sus conciertos, ¿qué ha sentido cuando ha visto que lo que ustedes cantan llega a tanta gente y, a la vez, sirve para tranquilizar ánimos y agradecer a los sanitarios su labor? Es muy emocionante el que algo que has compuesto colaborando con otras personas haya adquirido la importancia que tiene actualmente en prácticamente todo el mundo. Si ello sirve para paliar el sufrimiento de alguien, ya valió la pena, como dice Ramón, el dedicarse a la música.

¿ También ha cantado “Resistiré” estos meses? Hemos cantado “Resistiré” a través de WhatsApp para muchas entrevistas en directo: Ramón, desde Miami y yo desde Madrid.



¿ La dramática situación de esta pandemia le ha dado pie para escribir o componer alguna canción nueva? No, no lo he hecho, pero si lo hiciera sería una canción dando gracias a Dios y a todas esas personas que arriesgan sus vidas por cuidar de las nuestras: médicos, enfermeros y enfermeras, fuerzas de seguridad y todos lo que luchan para mejorar nuestro país.



Hace pocos días un músico me decía que, con este virus, los músicos han sido los primeros en dejar de actuar y van a ser los últimos en volver a los escenarios, ¿cree que va a ser así? Si, desgraciadamente va a ser así, los músicos para ejercer nuestra profesión necesitamos de espacios donde se reúna mucho público, y eso por el momento no es posible. Por ello debemos cumplir a rajatabla las normas de seguridad, y tratar de acortar el tiempo de confinamiento.



El Dúo Dinámico, cuando llegaba la primavera ya empezaban a cantar y así durante el verano y parte de otoño, ¿qué van a hacer este año? Bueno, pues como todos los artistas cantantes y músicos, cumplir con las normas sanitarias y tratar de hacer esta espera más corta. Por si alguien no lo sabe, los artistas vivimos de esto, o sea que este año si no podemos desarrollar nuestro trabajo, no ganaremos nada, y tendremos que afrontar los gastos de siempre.



En el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, me consta, que les aman, desde hace muchos años actúan en ese templo de la música en donde para el concierto de este año, programado para el mes de setiembre, ya tenían el teatro lleno, ¿cómo se las van a arreglar? Tiene razón, para nosotros El Gran Teatro del Liceo de Barcelona, siempre ha sido un referente para nuestros conciertos de verano. Este año sería por quinta vez, y puedo decir que como dice el refrán “somos profetas en nuestra tierra”, en Cataluña nos quieren…y nosotros queremos a Cataluña.



Ramón me decía, hace poco, a través de mail, que tenía el ánimo alto y que los facultativos estaban diciendo que para junio el Covid-19 se habría convertido en un mero constipado, y que por eso va a viajar de Miami a España en el mes de julio, ¿usted es tan animoso como Ramón o piensa que nada está tan claro? Confío en Ramón y en lo que dice; pocas veces se equivoca, y solo me queda comprobar una vez más que cumpliremos muchos de los conciertos que tenemos programados para este verano.



El Dúo Dinámico, único en España, lleva más de sesenta años dando conciertos en todas partes y además, son muy queridos, sus fans de toda la vida, aquellas que eran unas adolescentes cuando ustedes comenzaron en Barcelona, les siguen ahora con sus hijos, nietos y algunas con bisnietos, ¿puede decirse que el Dúo, al margen de sus familiares más cercanos, han creado una gran familia con sus seguidoras y seguidores?¿cuál es la fórmula que emplean para que eso sea una realidad? M.-La fórmula, es que no hay fórmula, somos gente muy sencilla, y las personas que nos siguen después de muchos años se van incorporando a nuestro grupo de gente que nos quiere, que se convierten en amigos y finalmente …en familia



Tienen 83 años, ¿le sabe mal que se hable de su edad?

¡¡Ah sí!!...no me había dado cuenta!! Ja ja. Los años los puedes tomar como una losa…o como algo que te permite recordar; por eso hay que ser buena persona y cuidarse, entonces los recuerdos son buenos y te das cuenta de que la vida ha valido la pena de ser vivida.



Ramón explica en su libro que para acudir a los conciertos viajan separados y que nunca o casi nunca, se llaman para cenar, o encontrarse juntos al margen del trabajo, ¿es una condición impuesta por ambos para así tener una mejor relación? Eso es cierto, pero no por desavenencias entre nosotros si no porque Ramón es un gourmet y las cenas son muy importantes para él…igual que las comidas. Nosotros somos menos comilones y nos gusta más tomar un sándwich de algo y ver la televisión, por eso declinamos esas cenas, porque después, con el estómago tan lleno, no dormimos. Viajamos por separado porque de esta manera disfrutas de más libertad de movimientos, paras cuando quieres además a mí no me gusta conducir y prefiero que me lleven a los sitios, con lo que además me canso menos y estoy más fresco para la actuación que dura dos horas menos cuarto.

También explica que estuvieron un mes entero sin hablarse por una chica, salían a los escenarios, actuaban y luego, ¡nada¡ y añade que era una chica que tuvo una relación con ambos, de ser así, ¿quién cree que ganó más de los dos? Bueno, creo que habría que preguntárselo…a la chica.



Desde que iniciaron la segunda etapa del Dúo Dinámico siempre han tenido el mismo representante, Pedro Cervera, ¿siempre son tan fieles? Es muy fácil, cuando conocimos a Pedro Cervera descubrimos que era una persona honesta y honrada, una persona seria en su profesión de representante; pero luego al conocerlo más profundamente nos hicimos amigos y es el amigo que sabe de este negocio y te puede aconsejar siempre de la mejor manera.



Lleva casado con Myrna desde siempre, es su primera y única mujer, un milagro hoy en día, ¿tan bien le ha ido en su matrimonio? Llevo casado con Myrna muchos años y nuestro matrimonio ha funcionado perfectamente, con sus problemas como todos los matrimonios, pero siempre pensando que lo que teníamos era demasiado importante como para estropearlo, y que todo tiene solución si se trata con amor, y yo adoro a mi esposa.



¿Tiene una fórmula mágica para que le vaya bien en el matrimonio y en la vida laboral?, aunque no son comparables, en su caso siempre son relaciones a dos En el matrimonio no hay fórmulas, hay simplemente el día a día, y no obcecarse en tener siempre la razón; debes tener una relación de amor y respeto por el otro, porque al día siguiente puede ser todo lo contrario. En la vida laboral hay que ser inteligente; por supuesto si uno diera un resultado del 30% solamente en la relación de Dúo, pues no sería posible. Lo importante es que ambos nos sintamos compensados a partes iguales para sentirnos seguros en la relación, sin complejos.



¿Cree que El Dúo podría haber tenido más difusión y reconocimiento de haber nacido en otro país? Honestamente sí, creo que en los países anglosajones se cuida más a los artistas simplemente porque lo ven como un gran negocio que contribuye a la riqueza del país en un porcentaje muy alto. Creo que si hubiéramos nacido en un país anglosajón la misma carrera artística que hemos desarrollado en España y Sud-América hubiera sido mucho más importante y hubiera tenido mucha más influencia mediática. Pero somos españoles y estamos felices al defender lo que tenemos.



A su manera de entender, ¿quiénes son sus más inmediatos continuadores? Como dúo no lo sé, pero en España hay grandes artistas con un gran talento, recuerdo los más próximos a mi generación como: Julio Iglesias, Camilo VI, Serrat, Sabina, Alejandro Sanz o Miguel Ríos, que además de buenos cantantes han sido grandes compositores.



¿La televisión y los medios les tienen en cuenta tanto como el público que acude a sus conciertos? La televisión se rige por otros cánones que son: la cantidad de veces que algo sale en un plazo determinado indica la importancia que tiene, y hace que los anunciantes pidan esos espacios comprándolos para las promociones de sus productos. La música, con ser importante no puede competir con programas del corazón que tienen al público atrapado al cambiar constantemente.

En la televisión pública hay pocos o casi ningún programa musical, no como cuando ustedes se retiraron la primera vez de los escenarios que estaba José María Iñigo en TVE con “Estudio abierto”, ¿qué está sucediendo, es que hoy los grupos no necesitan este tipo de promoción? Por supuesto que necesitan esa promoción, pero como he explicado en la pregunta anterior, no dan el canon de la cantidad de veces que dan por supuesto a los programas del corazón.



¿Va usted a escribir su libro, el otro 50% del Dúo? M.-De momento estoy muy contento con el éxito que está consiguiendo Ramón…pero quién sabe, habrá que pensarlo, porque…



¡¡¡ RESISTIRÉ PARA SEGUIR VIVIENDO…!!!