Atención: estas son las 10 series de estreno que no te debes perder El guionista de La Favorita y la actriz Elle Fanning son las dos pistas que nos adelantan The Great, un divertido retrato de la corte de Catalina La Grande Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 9 de junio de 2020, 10:57 h (CET) Ya sea por las vacaciones, por el calor o por el desierto de noticias estival, el verano se ha convertido en la mejor época para las series. Si miramos hacia atrás, Stranger Things inundó el verano de 2018, mientras que Euphoria, con sus dramas adolescentes y sus maquillajes cargados de glitter hizo lo propio tras su estreno el 16 de junio de 2019. Mientras esperamos al siguiente hit de la temporada, Kaiku Caffè Latte ha creado una lista con las series candidatas que, acompañadas de un café frío, refrescarán el inicio del verano.



White Lines

Diez capítulos frenéticos de la Ibiza más fiestera, pero con un crimen por resolver. La serie del creador español Álex Pina (La casa de papel) invita a sumergirse en el desfase al hilo de una desaparición que tuvo lugar 20 años atrás. La hermana del entonces Dj británico viaja a la isla para reunir los pedazos sueltos y reconstruir las últimas horas del joven. Un thriller ambientado en el verano mediterráneo con un desfile de actores españoles e ingleses que se puede ver en Netflix y que aspira a convertirse en el número uno de lo más visto en la plataforma.



Normal People

Llega la adaptación de la sensación millenial Normal People, novela de Sally Rooney. Esta serie aterriza en verano en España y es candidata por goleada a ser el éxito de la temporada. Al igual que el libro, su adaptación ha conquistado a la crítica internacional y el fenómeno promete llegar aún más lejos. Mientras esperas a que se anuncie la fecha de estreno, puedes repasar este relato de amor y desamor, una historia común y cotidiana con la que muchos se pueden sentir identificados.



Por qué matan las mujeres

La nueva serie de Marc Cherry, creador de Mujeres desesperadas, se estrena el 26 de junio en HBO España y promete ser todo lo que necesitamos este verano. Lucy Liu está al frente del reparto de esta nueva comedia negra ambientada en tres épocas diferentes, cada una con una esposa como personaje principal. Todas ellas tienen en común la casa en la que han vivido y las infidelidades que les han rodeado. Una primera temporada con tres historias que se cuentan de principio a fin y que engancharán a muchos a la pantalla.



Little Fires Everywhere

Reese Witherspoon es productora y protagonista de Little Fires Everywhere. Este drama familiar cargado de misterio cuenta con la presencia de Kerry Washington y dibuja una línea sutil entre el clasismo y el racismo omnipresente en Estados Unidos. Ambas mujeres encarnan los dos lados de la misma moneda y la tensión no deja de aumentar hasta que se produce un incendio. La serie llega a Amazon Prime Video y hay quien la etiqueta como sucesora de Big Little Lies. Comparaciones aparte, elige tu Kaiku Caffè Latte preferido y dale al play.



El tercer día

2020 es el año de las miniseries. Tras Unorthodox y otras tantas, esta vez es Jude Law quien protagoniza El tercer día (The Third Day), una serie de seis capítulos que va a dar que hablar. Ambientada en una remota isla británica, esta historia se divide en dos partes: Verano e Invierno. En Verano, Sam (Jude Law) llega al lugar atraído por lo pintoresco del mismo. Allí se encontrará de cara con habitantes que harán lo que sea por preservar sus tradiciones. Después llega el “Invierno” y con él Helen (Naomie Harries) en busca de respuestas. Está ya en HBO España.



Patria

El estreno de la serie española más esperada del año ha sufrido un retraso por culpa del coronavirus pero aunque no hay fecha confirmada, debe de estar a la vuelta de la esquina. Inspirada en la novela de Fernando Aramburu, esta serie cuenta la historia de dos familias vascas en los años 90, los más sangrientos de la banda terrorista ETA. HBO produce esta serie, uno de sus primeros títulos españoles, y mantiene en vilo a todos los seriéfilos que ya la tienen en su lista.



Snowpiercer: rompenieves

Café frío en mano, sube a esta versión helada del Orient Express. La novela gráfica Le Transperceneige‎ ya inspiró a Bong Joon Ho, director de la película Parásitos para crear una adaptación, y ahora llega transformada en serie. La nueva y refrescante versión sumerge al amante del café y las series en un futuro distópico: el planeta está condenado por una ola de frío devastadora y un tren gigante subvencionado por un misterioso millonario da la vuelta a la Tierra. El tren, que circula desde hace años, tiene su propio sistema de clases, donde los pobres quedan relegados en la cola. El conflicto está servido, en Netflix.



Podría destruirte

Una noche, alcohol, una herida en la cabeza y muy pocos recuerdos. Este es el eje de la trama de Podría destruirte, una serie que llega el 8 de junio a HBO España. Para describirla se podría decir que es honesta, atrevida, actual y sin prejuicios. Con un lenguaje audiovisual similar al que proponía Euphoria, esta serie, cuyos protagonistas son más adultos, indaga en cuestiones tan actuales como el consentimiento sexual. La actriz de origen ganés Michaela Coel, conocida por el show Chewing Gum, protagoniza este estreno.



Run

Lo nuevo de la co-creadora de la aclamada 'Fleabag', Vicky Jones puede haber pasado un poco desapercibido, pero es siempre candidato al éxito. En esta serie la comedia romántica se cruza con el thriller. Está en HBO y sus ingredientes son una anti-heroína romántica, una huida y un ex novio de la adolescencia.



The Great

El guionista de La Favorita y la actriz Elle Fanning son las dos pistas que nos adelantan The Great, un divertido retrato de la corte de Catalina La Grande. La serie llega a España en verano tras estrenarse este mes de mayo en Estados Unidos y promete cumplir con las expectativas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas "La ruta del dinero": Disponibles códigos de visionado previo al estreno Filmin estrena este mes las tres temporadas de la aclamada serie danesa del creador de "Borgen". El próximo martes 9 de junio llegan los 10 primeros episodios. Lorenzo Milá gana el XVI Premio José Couso de Libertad de Prensa El periodista Lorenzo Milá obtuvo el XVI Premio José Couso de Libertad de Prensa, organizado por el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia y el Club de Prensa de Ferrol Se cumplen 10 años de la primera venta en España de una suscripción de cine en streaming Filmin lanzó en junio de 2010 la primera tarifa plana de cine y series en Internet de España. Para conmemorar la efeméride, la plataforma renueva la imagen de su página web Antonio Banderas crea una productora para televisión con María Casado como responsable El actor ha calificado a la presentadora como «una apuesta ganadora» Netflix estrena la segunda temporada de El Vecino Gracia Olayo, Fran Perea, Javier Botet y Celia de Molina se incorporan al reparto de la segunda temporada de El Vecino