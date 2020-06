La afluencia a centros comerciales se recupera mejor de lo esperado tras el confinamiento El informe sobre activos inmobiliarios del mes de mayo elaborado por MVGM destaca además una vuelta escalada al trabajo de oficina y una considerable mejora en el sector logístico Redacción Siglo XXI

viernes, 5 de junio de 2020, 16:01 h (CET) MGVM, compañía referente europea en Property Management, ha publicado el informe correspondiente al mes de mayo sobre la incidencia del COVID-19 en sus activos inmobiliarios. Este informe cuenta, entre otros datos, que la afluencia a centros comerciales ha ido aumentando a medida que se han ido relajando las medidas de confinamiento en España, hasta llegar a un 68% menos de afluencia con respecto a la última semana de mayo de 2019. Un dato que no es tan negativo si lo comparamos con el registrado en el mes de abril, cuando la afluencia a centros comerciales era un 93% menor al mismo periodo del año pasado.



Elisa Navarro, directora general de MVGM en España, destaca: “Para un 12% de nuestra cartera, la afluencia ha sido sorprendentemente alta con respecto a las expectativas, llegando a alcanzar puntualmente afluencias de solo un 3% menor que en la comparativa con el año pasado. Hemos recibido una gran acogida y los clientes que acceden al centro van con la predisposición de comprar de manera respetuosa y responsable. La afluencia se va recuperando mejor de lo esperado”.



En este momento de apertura, el Retail se enfrenta a tres problemas: El stock acumulado de más de 2 meses y medio de las temporadas de primavera y verano; los problemas de liquidez, ya que no han registrado ventas en estos tres meses; y una pérdida de poder adquisitivo del consumidor debido a la crisis económica.



En cualquier caso, los centros comerciales están listos para la entrada en la denominada “nueva normalidad”. Las instalaciones dedicadas al Retail han instalado dosificadores de gel hidroalcohólico, señalética, reordenación del flujo de clientes y refuerzo de los servicios de limpieza y seguridad. El gasto derivado de esta puesta a punto ha sido compensado por el ahorro generado durante el cierre de los centros comerciales, estimado en casi un 10% sobre las partidas analizadas.



Las oficinas mantienen el teletrabajo mayoritariamente

Además de los centros comerciales, el informe analiza otras cuestiones en el impacto de los diferentes activos inmobiliarios que la compañía gestiona en todo el país, como pueden ser oficinas o centros logísticos.



Por un lado, las oficinas experimentan también poco a poco su vuelta la normalidad. Barcelona registra un aumento de aperturas de oficinas, un 3,1% más que el mes anterior, mientras que Madrid registra un 1,3% más. El teletrabajo sigue siendo la modalidad que sigue prevaleciendo en las oficinas de ambas ciudades. Sin embargo, decrece casi un 10% en Barcelona y un 15,7% en Madrid con respecto al mes anterior.



En cuanto a medidas de protección sanitaria, las oficinas han destinado casi un 3% de su presupuesto total a la adaptación de los espacios de trabajo, instalando dosificadores de gel hidroalcohólico, señalética, control de temperatura y EPI. Al igual que ocurre con los centros comerciales, este nuevo desembolso ha sido compensado por los ahorros producidos a raíz de la clausura de estos espacios durante el confinamiento. Según el documento, el impacto del ahorro en el presupuesto total de oficinas ha sido de un 5,66%.



Centros logísticos, reforzados tras la crisis sanitaria

El informe pone en de manifiesto el impulso que ha tenido esta crisis en el crecimiento del sector de la logística. Si bien es cierto que en el periodo pre-pandemia el sector logístico era considerado uno de los sectores con mayor potencial, la situación coyuntural actual ha relanzado este sector. La demanda de arrendamientos de baja duración se ha acelerado, en vista de las necesidades de superficie para satisfacer la demanda a corto plazo producida por el e-commerce. En general, las propiedades prevén una ventana de oportunidad para proyectos de consolidación en el último trimestre de 2020, así como posibilidades de inversión, paralizadas en los últimos meses.



MVGM España -bajo el liderazgo de Elisa Navarro-, cuenta con más de 95 empleados y gestiona una amplia cartera de activos como centros comerciales, oficinas, viviendas, hoteles y naves logísticas. La experiencia de más de 30 años en mercados tanto internacionales y locales, los servicios integrales y la gestión de más de 3,5 millones de m2 permite a MVGM ofrecer un servicio de calidad a sus clientes.

